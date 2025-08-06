La icónica espada de Darth Vader será subastada por una suma exorbitante

La venta se realizará a inicios de septiembre y esta pieza es considerada por los fans como el “Santo Grial” del universo de Star Wars .

Es tan importante en la historia del cine, que se calcula que el futuro comprador tendrá que desembolsar hasta 3 millones de dólares. “Es simplemente una pieza asombrosa”, dijo Brando Alinger, director de operaciones de la casa de subastas Propstore, durante la presentación en Londres de los lotes más importantes de la subasta.

La espada de Darth Vader, una legendaria pieza de Star Wars

En las películas de El Imperio Contraataca (1980) y El Retorno del Jedi (1983), el villano más icónico del cine de ciencia ficción usó en combate la espada láser.

El actor detrás de la máscara negra, David Prowse, y su doble de acción Bob Anderson, usaban en realidad dos modelos de esta legendaria arma: uno sin hoja iba en el cinturón del villano, el otro, para las escenas de combate, llevaba una hoja de madera.

La espada láser utilizada por Darth Vader en la trilogía original de Star Wars podría costar entre 1 y 3 millones de dólares. (Foto: Leon Neal/Getty Images)

Es precisamente la segunda la que se pondrá a la venta, aunque no lleva la pieza de madera.

La espada de Darth Vader fue conservada durante 40 años por un coleccionista estadounidense.

“Alguien vino a vernos y nos dijo: ‘Tengo esto para vender’. ¡Estábamos asombrados!”, dijo Stephen Lane, el fundador de Propstore, quien comparó la importancia de este objeto con la de los zapatos rojos que Judy Garland utilizó en El Mago de Oz.

Los expertos que autentificaron esta pieza lograron hacerlo al comprar las abolladuras y rayones con los visibles en las películas.

La gran abolladura en la parte trasera probablemente provenga de la hoja de la espada láser de Mark Hamill. Brandon Alinger, director de operaciones de la casa de subastas Propstore

Esos sí: el objeto que se subastará está constituido por parte de un antiguo flash de cámara al que se le añadieron piezas recuperadas, principalmente de una calculadora.

Otras piezas importantes para el cine

Pero la espada de Darth Vader no será la única que entrará a subasta.

Otros objetos importantes en la historia del cine entrarán a la venta en la subasta que se realizará del 4 al 6 de septiembre. Entre estos se encuentran el látigo, el cinturón y la funda que utilizó Harrison Ford en Indiana Jones y la Última Cruzada, película de 1989.

El látigo y cinturón usado por Harrison Ford en su personaje de Indiana Jones también será subastado. Se calcula que llegue a venderse por entre 250,000 y 500,000 dólares. (Foto: Leon Neal/Getty Images)

También saldrá a la venta el “neurolizador” que los actores Will Smith y Tommy Lee Jones utilizaban para borrar la memoria de las personas en la película de 1997 Hombres de Negro. El display LED del objeto luminoso todavía funciona y se calcula que podría costar hasta 150,000 dólares.