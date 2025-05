'Thunderbolts*' está a la cabeza en taquilla, pero 'Sinners' le sigue de cerca

En sus primeros 10 días en cines —que se cumplieron este fin de semana—, la película que funciona como la puerta de entrada a la siguiente fase del MCU alcanzó 128.5 millones de dólares en Norteamérica y 272.2 mdd a nivel global, con esto es la producción de Marvel a la que mejor le ha ido en taquilla pues las ventas en entradas cayeron 55% con respecto al fin de semana de su estreno, en comparación con Captain America: Brave New World que cayó más de 65% en el mismo período.

Algo que sin duda ayudó a mantener la película entre las más vistas en el cine fue la estrategia de marketing que Disney echó a andar pocos días después del estreno, cuando todo el elenco (que incluye a Florence Pugh y David Harbour) develó que el asterisco a un lado del nombre Thunberbolts* se refiere a que era el nombre no oficial para el título The New Avengers.

Mientras tanto, Warner Bros. le sigue de cerca a la película de superhéroes y celebra que Sinners, la producción protagonizada por Michael B. Jordan, le pisa los talones en ventas en taquilla a Thunderbolts*.

Este fin de semana, la película que de terror gótico y sobrenatural que fue dirigida, escrita y producida por Ryan Coogler, sobrepasó la marca de los 200 millones de dólares de ventas en taquilla en Estados Unidos, mientras que a nivel mundial está a nada de alcanzar los 300 mdd.

Según Mojo Box Office , les siguen Una película de Minecraft, The Accountant 2, Clown in a Cornfield.

Según Paul Dergarabedian, el jefe de análisis de ventas en taquilla en Comscore, este fin de semana fue relativamente calmado para las salas de cine, pero se espera que mayo sea un mes extraordinario.

“Este fue un fin de semana relativamente tranquilo, pero solo es la calma antes de la tormenta. Se espera que mayo sea un mes épico para las salas de cine”, dijo a The Hollywood Reporter.

¿A qué se refiere con esto? A que este mes se estrenarán películas como Destino Final, Mission Impossible: The Final Reckoning, Lilo & Stitch.