¿De qué se trata ‘El Jardinero’, la nueva serie de Netflix?

Protagonizada por el actor español Álvaro Rico, El Jardinero cuenta la historia de Elmer, un joven que vive con La China Jurado, su madre, una mujer sumamente controladora que maneja un vivero. Sin embargo, como en todo thriller, ese negocio no es lo que parece.

En realidad se trata de una “tapadera” para otro negocio más próspero, pero clandestino: asesinatos por encargo. ¿Y quien es el responsable de ser el homicida? El propio Elmer, quien no ha vuelto a sentir emociones después de un accidente que lo dejó con una condición peculiar desde que era niño, lo que le hace más fácil matar gente.

Pero si no hay una vuelta de tuerca no cuenta, ¿cierto? Cuando a La China Jurado le pagan por asesinar a Violeta, una encantadora maestra de guardería, las cosas se complican. Elmer se enamora de su próxima víctima y, poco a poco, aprende a amar, algo que no es nada bueno para su madre, quien hace hasta lo imposible para completar la tarea.

Por supuesto, el argumento ha generado muchas preguntas alrededor de la condición psicológica o neurológica de Elmer, el personaje principal. ¿Es posible que “no se sientan las emociones”?

En 'El Jardinero', Cecilia Suárez interpreta a una madre controladora. (Foto: Netflix)

Alexitimia: ¿qué es? ¿es real?

En realidad la alexitimia es un término muy amplio que con frecuencia es considerado como un diagnóstico secundario de otras patologías o condiciones. Proviene de las teorías freudianas —que en los últimos años han sido desplazadas por corrientes psicológicas basadas en neurociencia— y se refiere a grandes rasgos a “sin palabras para las emociones”.

Si bien puede considerarse que algunas personas con padecimientos psicológicos como la depresión, así como condiciones como el autismo, no todas las personas que viven estos trastornos presentan síntomas de alexitimia.

Pero ¿qué es? Se puede describir como la dificultad de expresar emociones. No es exactamente apatía, sino una capacidad reducida para identificar qué tipo de sentimientos se experimentan.

En 2018, la doctora Dawn M. Neumann, quien es profesora de medicina física y rehabilitación en la facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, explicó que también los sobrevivientes de lesiones cerebrales traumáticas pueden presentar alexitimia, es decir, tener problemas para identificar y regular sus emociones.

De hecho, la también directora de investigación en el Hospital de Rehabilitación de Indiana desarrolló una aplicación para ayudar a los pacientes a aprender el vocabulario emocional para identificar las emociones, así como describirlas y diferenciarlas.

El daño neurológico tras un traumatismo craneoencefálico de moderado a grave, dice la experta, altera partes del cerebro y las redes cerebrales implicadas en el procesamiento emocional, “lo que dificulta que las personas accedan, experimenten, etiqueten y comprendan sus emociones”.

Álvaro Rico, conocido por su actuación en 'Élite', protagoniza la nueva serie de Netflix. (Foto: Netflix)

Quiénes conforman el elenco de ‘El Jardinero’

La serie de Netflix, que se estrenó el pasado 11 de abril, es protagonizada por:

ÁLVARO RICO, COMO ELMER

El actor español de 28 años es conocido por interpretar a ‘Polo’ en la serie Élite, también de Netflix, además de ser expareja de Ester Expósito.

CECILIA SUÁREZ, COMO LA CHINA JURADO

La actriz mexicana es una de las más reconocidas de su generación que ha interpretado papeles interesantes e intensos tanto para cine como televisión. Desde películas icónicas como Sexo, Pudor y Lágrimas, pasando por exitosas telenovelas como Todo por amor, hasta series en streaming como La Casa de las Flores, Cecilia Suárez es una de las actrices más destacadas que tiene México en este momento.

CATALINA SOPELANA, COMO VIOLETA

Sopelana es más conocida en España por papeles en producciones como Modelo 77 o Te jodes y bailas. Tiene 32 años y El Jardinero es la primera serie internacional en la que ella participa.

Netflix aún no revela si lanzará 'El Jardinero 2'. (Foto: Netflix)

¿HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA DE 'EL JARDINERO'?

A pesar de su gran éxito en la plataforma, Netflix aún no ha confirmado que lanzará una segunda temporada de la serie.