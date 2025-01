Cuáles son y dónde ver las películas nominadas a "lo peor" del cine en 2025

Popularmente conocidos como los “anti Oscar”, los Razzie se entregan desde 1980 cuando John Wilson , un publicista graduado en Cine y Televisión, creó la premiación anual que se realiza un día antes de la entrega de los Premios de la Academia. Eso sí, ninguna de las nominaciones consideran películas independientes con presupuestos limitados y se toman en cuenta aquellos éxitos de taquilla o con gran despliegue publicitario, pero que dejan mucho que desear.

Películas nominadas a los Premios Razzie 2025 (¡y dónde verlas!)

Acá te compartimos la lista de nominaciones y, de paso, en qué plataformas puedes verlas, por si se te antoja divertirte, reírte o experimentar un poquito de cringe. Tú decides:

'BORDERLANDS'

El ejemplo perfecto de que un gran elenco no es sinónimo de una gran película. Borderlands, dirigida por Eli Roth, está basada en el videojuego del mismo nombre.

La película sigue la historia de Lilith, una cazarrecompensas de un planeta llamado Pandora, que está en la misión de rescatar a la hija de un magnate que fue secuestrada. La protagoniza Cate Blanchett, tuvo un presupuesto de 110 millones de dólares y una recaudación de apenas 32.9 mdd.

Disponible en: renta en Apple TV+, Prime Video y Google Play.

'JOKER: FOLIE A DEUX'

La historia es ya bien conocida: el comediante Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, se encuentra con Lee Quinzel (Lady Gaga) en la prisión de Arkham mientas espera el juicio por haber asesinado a cinco personas.

Joker: Folie A Deux no es un musical… o sí lo es… o a medias. La audiencia no lo supo de cierto aunque el director Todd Phillips insistía que no lo era. Esta película tuvo un presupuesto de 200 mdd y una recaudación de 206 mdd.

Disponible en: MAX y Prime Video.

'MADAME WEB'

No sabemos muy bien cómo describir esta película que se une a la lista (afortunadamente no tan larga) de fracasos en taquilla del Spiderverse y Sony Pictures. Cuenta la historia de Cassie Webb, una paramédica de Nueva York que debe enfrentar su pasado mientras intenta salvar a tres mujeres de Ezekiel Sims, un villano que quiere matarlas antes de que se conviertan en Spider-Woman.

Protagonizada por Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced y Emma Roberts, la película tuvo un presupuesto de entre 80 mdd y 100 mdd y una recaudación en taquilla de 100 mdd.

Disponible en: MAX y Prime Video.

'MEGALOPOLIS'

Aubrey Plaza y Adam Driver protagonizan esta película futurista creada, dirigida, escrita y financiada por Francis Ford Coppola .

Narra la historia de un arquitecto que busca hacer que Nueva York renazca a pesar de la oposición del alcalde de la ciudad y funciona como una parábola de la ciudad como la Roma Republicana y Estados Unidos como un imperio en decadencia.

Durante su estreno en Cannes, esta película recibió aplausos de pie y abucheos al mismo tiempo y es uno de los proyectos que más apasionaron (y más tiempo le llevaron) a Coppola, quien hipotecó algunas de sus propiedades para cubrir el presupuesto total de 120 millones de dólares y una recaudación en cines de 13.8 mdd.

Disponible en: renta en Prime Video.

‘REAGAN’

Lo que prometía ser una gran película protagonizada por Dennis Quaid, terminó en una de las producciones menos trascendentes del año.

Esta biopic dramática fue dirigida por Sean McNamara y se basa en el libro The Crusader: Ronald Reagan and the Fail of Communism, publicado en 2006 por Paul Kengor. Tuvo un presupuesto de 25 mdd, ¿su recaudación? Es desconocida.