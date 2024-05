Coppola estrena ‘Megalopolis’ entre aplausos y abucheos ¿de qué va la película?

¿De qué se trata la película?

Megalopolis narra la historia de un ambicioso arquitecto que busca hacer renacer a Nueva York ante la oposición del alcalde de la ciudad. Aunque, en realidad, es una parábola: la Gran Manzana como la Roma republicana y Estados Unidos como un imperio en decadencia.

A lo largo de la película, las alusiones a la historia clásica del Imperio romano son constantes, particularmente hay referencias a Catilina, un político que vivió entre entre el 108 y 62 a.C. y que tuvo una reputación sangrienta y violenta.

La película también incluye algunos monólogos de Shakespeare, de pronto hay latín y se ven combates de gladiadores, reflexiones sesudas sobre la historia estadounidense, números musicales y, al final, un “truco inesperado” que solo alguien como Coppola se atrevería hacer y que provoca que Megalopolis sea una película muy difícil de distribuir en el mundo.

Por esto, medios especializados han reportado que los distribuidores que pudieron ver la película antes de Cannes estaban perplejos. Aun así, la cadena IMAX anunció que está dispuesta a estrenar la película en todo el mundo.

Hace casi medio siglo, Coppola dijo en una entrevista mientras filmaba su obra maestra Apocalypse Now que “no hay nada más terrible que una película pretenciosa. Una película que aspira a algo realmente grandioso y no lo logra es una mierda. Pero lo que me digo, al fin y al cabo, es: ¡al carajo! No me importa si es pretencioso o si no lo es (...) lo único que sé es que voy a ver esa película”.

Dinero de su propio bolsillo

Este proyecto fue sumamente apasionante para el cineasta. Para Megalopolis el director tuvo que hipotecar parte de sus propiedades y el presupuesto total de la película fue de alrededor de 120 millones de dólares, según medios especializados.

Varias veces, él mismo dijo que llevaba 40 años pensando en la obra y que, incluso, la reescribió varias veces.

“Diría que es la película más ambiciosa en la que he trabajado, más que Apocalypse Now”.

¿Cuándo se estrena 'Megalopolis' en México?

Aun no tiene fecha de llegada a nuestro país, puesto que su estreno mundial fue este 16 de mayo en Cannes, Francia, y hasta hace unos días la distribuidora IMAX aceptó estrenarla en sus salas de todo el mundo.