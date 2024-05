Wes Ball o cómo hacer nueva una franquicia como ‘El Planeta de los Simios’

Cuando al director le llegó la oferta de dirigir la última entrega de la saga, llevaba años trabajando en Mouse Guard, una película de fantasía protagonizada por animalitos parlantes que se canceló. Por eso, le costó creer la oportunidad de darle continuación a la franquicia de los monos.

Pero dado que Mouse Guard era producida por Matt Reeves -que dirigió las últimas dos películas de la saga de los simios- y que Andy Serkis sería el protagonista -quien había interpretado el papel protagónico de César- y, además, que la película iba a utilizar la misma tecnología de captura de movimiento que se usó en Mouse Guard para dar vida a sus ratones, Ball parecía la persona ideal para la tarea. Especialmente porque había tenido un éxito espectacular al timón de las tres películas de la trilogía Maze Runner (2014-2018), que también representaban un mundo futuro distópico.

En entrevista, el propio Wes Ball explica que, a pesar de que nunca imaginó hacer una película de El Planeta de los Simios, de pronto se vio imaginándose una nueva versión de ese mundo, lo cual fue todo un reto: debía ser diferente, interesante y emocionante.

Entrevista* con Wes Ball sobre su nueva película 'El Planeta de los Simios: Nuevo Reino'

Antes de hacer esta película, ¿hasta qué punto eras fanático de la franquicia ‘El Planeta de los Simios’?

Estuve mirando estas películas toda la vida. Cuando era niño, miré muchísimas veces la película original El Planeta de los Simios, de 1968. Algo extraño, que un niño vea una película vieja tantas veces. Y obviamente, las últimas tres películas fueron geniales. Así que fue un reto muy grande para mí.

¿Cómo te incorporaste como director de esta última entrega?

La historia comienza con Mouse Guard, porque ahí conocí a Matt [Reeves]. Y ahí comencé a trabajar con la tecnología de captura de movimiento. Así que hablaba mucho con Matt sobre todo ese proceso, y luego Mouse Guard fue cancelada. No tuve mucho tiempo para lamerme las heridas porque casi inmediatamente Emma Watts, que era la presidenta de Fox, me llamó aparte a mí y a mi socio de producción, Joe Hartwick, y nos preguntó si queríamos hacer la próxima película de El Planeta de los Simios.

Yo le dije que no me interesaba, pero al mismo tiempo, sentí que no podía abandonar esa trilogía que habían creado Matt y Rupert (Wyatt, director de El Planeta de los simios: (R)Evolución), junto con Rick (Jaffa) y Amanda (Silver), que había conocido más tarde y que son los guionistas de la primera. Luego, como una semana más tarde, se me ocurrió la idea de cómo podía encararla.