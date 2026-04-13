Hablemos de los fibroblastos: ¿qué son y cómo mejoran tu piel?

Los fibroblastos son células especializadas que viven en la dermis, la capa media de la piel, y se encargan de producir colágeno, elastina y ácido hialurónico, tres elementos clave para lucir radiante. Sin embargo, tal y como señala el doctor Gabriel Cabrera, ( Dr. Gabush ), especialista en medicina estética, con el paso del tiempo (entre los 20 y los 25 años) los fibroblastos pierden actividad, pasando a producir menos colágeno, lo que provoca una mayor flacidez en la piel, así como arrugas y pérdida de luminosidad.

Hay dos maneras de sacarle el máximo provecho a estas células especializadas en contribuir a la formación del tejido conectivo, ya sea que se utilicen como un tratamiento para rejuvenecer la piel o para fortalecerlas desde el interior. Para el caso de la primera opción, la técnica consiste en tomar una pequeña muestra de piel (biopsia) en un área donde la cicatriz pase desapercibida (habitualmente detrás de la oreja).

“De esta manera, se aíslan los fibroblastos y se llevan a un laboratorio, donde se cultivan y se multiplican hasta obtener millones de células jóvenes y activas listas para aplicar al paciente”, agrega el doctor Cabrera. Es decir, es un tratamiento ideal para todos aquellos que buscan una opción más natural, ya que se utilizan sus propias células, sin riesgo de rechazo ni alergia.

¿Y a qué edad es recomendable hacerlo? El experto señala que los candidatos son pacientes jóvenes –de entre 25 y 35 años– que buscan prevenir el envejecimiento y conservar fibroblastos en su mejor etapa para utilizarlos más adelante, pero también personas de entre 30 y 50 años que comienzan a notar signos de envejecimiento como arrugas finas, pérdida de elasticidad o textura opaca.

El tratamiento se administra en sesiones de microinyecciones, similares a la mesoterapia, distribuyendo los fibroblastos en la piel para que empiecen a regenerarla desde adentro

“Desde que se toma la muestra hasta que se tienen los fibroblastos listos para aplicar suelen pasar entre cuatro y seis semanas. El tratamiento se administra en sesiones de microinyecciones, similares a la mesoterapia, distribuyendo los fibroblastos en la piel para que empiecen a regenerarla desde adentro”, explica el especialista. Generalmente, se recomiendan tres sesiones iniciales espaciadas en semanas, y después mantenimientos cada 12 o 18 meses, según la edad y el estado de la piel.