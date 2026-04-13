El cuidado de la piel ha evolucionado. Hoy, la idea de verse bien va más allá de productos “milagrosos” o procedimientos de belleza como el botox, enfocado principalmente en reducir los signos de la edad. El tratamiento con fibroblastos, aunque no desconocido, es otro de los procedimientos que contribuye a la regeneración de la piel para así mantenerla firme, elástica e hidratada.
Hablemos de los fibroblastos: ¿qué son y cómo mejoran tu piel?
Los fibroblastos son células especializadas que viven en la dermis, la capa media de la piel, y se encargan de producir colágeno, elastina y ácido hialurónico, tres elementos clave para lucir radiante. Sin embargo, tal y como señala el doctor Gabriel Cabrera, ( Dr. Gabush ), especialista en medicina estética, con el paso del tiempo (entre los 20 y los 25 años) los fibroblastos pierden actividad, pasando a producir menos colágeno, lo que provoca una mayor flacidez en la piel, así como arrugas y pérdida de luminosidad.
Hay dos maneras de sacarle el máximo provecho a estas células especializadas en contribuir a la formación del tejido conectivo, ya sea que se utilicen como un tratamiento para rejuvenecer la piel o para fortalecerlas desde el interior. Para el caso de la primera opción, la técnica consiste en tomar una pequeña muestra de piel (biopsia) en un área donde la cicatriz pase desapercibida (habitualmente detrás de la oreja).
“De esta manera, se aíslan los fibroblastos y se llevan a un laboratorio, donde se cultivan y se multiplican hasta obtener millones de células jóvenes y activas listas para aplicar al paciente”, agrega el doctor Cabrera. Es decir, es un tratamiento ideal para todos aquellos que buscan una opción más natural, ya que se utilizan sus propias células, sin riesgo de rechazo ni alergia.
¿Y a qué edad es recomendable hacerlo? El experto señala que los candidatos son pacientes jóvenes –de entre 25 y 35 años– que buscan prevenir el envejecimiento y conservar fibroblastos en su mejor etapa para utilizarlos más adelante, pero también personas de entre 30 y 50 años que comienzan a notar signos de envejecimiento como arrugas finas, pérdida de elasticidad o textura opaca.
El tratamiento se administra en sesiones de microinyecciones, similares a la mesoterapia, distribuyendo los fibroblastos en la piel para que empiecen a regenerarla desde adentro
“Desde que se toma la muestra hasta que se tienen los fibroblastos listos para aplicar suelen pasar entre cuatro y seis semanas. El tratamiento se administra en sesiones de microinyecciones, similares a la mesoterapia, distribuyendo los fibroblastos en la piel para que empiecen a regenerarla desde adentro”, explica el especialista. Generalmente, se recomiendan tres sesiones iniciales espaciadas en semanas, y después mantenimientos cada 12 o 18 meses, según la edad y el estado de la piel.
Aunque los cambios no son tan inmediatos como con un relleno, son mucho más naturales y progresivos; por ejemplo, la piel recupera firmeza, elasticidad y luminosidad, se suavizan arrugas finas y líneas de expresión, la textura mejora visiblemente, ofreciendo así un aspecto más uniforme, y puede ayudar en la mejora de cicatrices, como aquellas provocadas por el acné.
Además del rostro, estos tratamientos pueden aplicarse en cuello y escote para reducir la flacidez, en las manos –una de las zonas que más revela la edad– e incluso en cicatrices corporales. Los precios dependerán del laboratorio, el médico y la zona a tratar, pero en México oscilan entre los 40,000 y los 70,000 pesos por el protocolo completo inicial. “Puede sonar elevado, pero es una inversión a largo plazo, porque rejuveneces de manera natural y duradera con tus propias células”, agrega Cabrera.
Sus capacidades regenerativas pueden usarse eficazmente para tratar el envejecimiento de la piel
Sin embargo, al ser células de nuestro propio cuerpo, los fibroblastos también pueden reactivar su producción. Existen ingredientes como el ácido hialurónico de bajo peso molecular, que a diferencia del ácido hialurónico común, penetra hasta la dermis para favorecer la migración y proliferación celular, dos procesos fundamentales en la reparación, reconstrucción y efecto antiarrugas, explica Ana Laura Vázquez, gerente de capacitación médica y de asuntos regulatorios en NAOS Skin Care México . “Sus capacidades regenerativas pueden usarse eficazmente para tratar el envejecimiento de la piel”.
Este tipo de ingredientes se encuentran en productos como sueros, y van dirigidos a distintos tipos de pieles y condiciones. “A partir de entre los 20 y los 25 años, nuestra piel se encuentra en el momento adecuado para comenzar a ocupar tratamientos que ayuden a impulsar los fibroblastos para que, con el paso del tiempo, los signos sean menos visibles a través de un cuidado integral”, señala Vázquez.
Incluso, pueden complementarse con el tratamiento de reaplicación de fibroblastos a través de biopsia, pues no está peleada una opción con la otra y los resultados serán incluso más favorecedores. “Para las personas que decidan replicar fibroblastos, se recomienda el acompañamiento de una rutina que ayude a la estimulación”, añade.
Siempre vamos a estar expuestos a condiciones que afecten y dañen la piel, ya que es imposible evitar la radiación o el estrés oxidativo provocados por la contaminación, por lo que utilizar productos con ingredientes como el ácido hiaulurónico de bajo peso molecular, retinoides, vitamina C y E y péptidos, nos ayudará a estimular fibroblastos y promover la producción de colágeno.
En la piel, no hay una fórmula mágica, sino un compromiso en el cuidado diario y tratamientos lo más naturales posibles. El envejecimiento no es un enemigo, sino un proceso natural que podemos acompañar con ciencia y autocuidado para lucir radiantes.
Productos recomendados por expertos con activos que estimulan fibroblastos y promueven la producción de colágeno: