¿Tiene algún efecto secundario?
Como todo tratamiento inyectado, puede generar ligero enrojecimiento, inflamación o sensibilidad, que desaparecen en pocas horas. En manos expertas, los riesgos son mínimos y controlados.
¿Cómo se aplica?
Se inyecta estratégicamente en las áreas a tratar utilizando cánulas o agujas finas, según cada caso. La sesión suele durar de 20 a 40 minutos y no requiere reposo prolongado.
¿Qué cuidados posteriores se deben tener?
El protocolo “5-5-5” es clave: masajear la zona 5 minutos, 5 veces al día, durante 5 días. También evitar ejercicio intenso, vapor y exposición solar las primeras 24 horas.
¿Cuáles son los costos?
Puede variar según el número de viales necesarios y las metas del paciente, pero generalmente el costo por vial oscila en un rango premium. En Clínica Lagom ofrecemos diagnóstico personalizado para determinar el plan ideal.
¿Cuánto tiempo tardan en notarse los efectos? ¿Cuánto duran?
Los resultados empiezan a apreciarse entre la cuarta y sexta semana, y mejoran progresivamente conforme se forma nuevo colágeno. Su duración puede llegar hasta 24 meses.
¿Con qué otros tratamientos se recomienda combinarlo?
Funciona muy bien acompañado de:
- Toxina botulínica
- Rellenos de ácido hialurónico para detalles específicos
- Radiesse para definir y estructurar
- Energías como radiofrecuencia o ultrasonido microfocalizado
¿Qué requisitos debe cumplir el centro y médico elegido para la aplicación?
Debe ser un médico certificado y capacitado específicamente en bioestimuladores, con experiencia en anatomía facial avanzada. El centro debe contar con instalaciones médicas, protocolos de seguridad y productos originales. En Clínica Lagom cumplimos con todos los estándares internacionales.
¿Es doloroso?
Es un tratamiento muy tolerable. Usamos anestesia tópica o localizada para brindar la máxima comodidad. La mayoría de los pacientes refiere solo una molestia mínima.
¿Es apto para hombres y mujeres?
Totalmente. Sculptra es uno de los tratamientos favoritos tanto para hombres que buscan estructura y firmeza, como para mujeres que desean rejuvenecer y redefinir sin cambios exagerados.