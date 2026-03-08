Sculptra es uno de esos procedimientos que comenzó siendo un secreto a voces y que se ha vuelto cada vez más popular entre hombres y mujeres que buscan lucir un rostro con menos arrugas y contornos mejor definidos. Si bien hace unos años los rellenos vivieron su momento de popularidad, muchas personas estaban buscando opciones con resultados menos obvios y que no hiciera llegar al punto de lucir la llamada pillow face.

Este producto –que debe ser aplicado mediante inyecciones por un médico experto– está elaborado a base de ácido poli-L-láctico, un bioestimulante que ayuda a aumentar la producción de colágeno. El procedimiento es mínimamente invasivo y requiere de cuidados mínimos tras la aplicación. Sin embargo, una consideración importante es que una vez aplicado no es recomendable realizarse ningún tipo de cirugía estética en la zona. En cuanto a los resultados, se van notando de forma gradual y se espera que se aprecien en su totalidad entre cuatro y seis semanas después de la aplicación.

Para aclarar todas nuestras dudas respecto a este procedimiento, acudimos al Dr. Romeo Castillo, fundador de la clínica LAGOM, quien nos explicó a detalle cómo se realiza este procedimiento, así como todas las consideraciones que se deben tener en cuenta si se está evaluando su aplicación.

¿En qué consiste el tratamiento Sculptra?

Sculptra es un bioestimulador de colágeno a base de ácido poli-L-láctico. No rellena de manera inmediata como otros inyectables, sino que activa la producción natural de colágeno, logrando una mejora gradual, sólida y totalmente natural en la calidad, firmeza y volumen de la piel.

¿Quiénes son candidatos para recibirlo?

Hombres y mujeres que desean redefinir contornos, mejorar flacidez, recuperar firmeza o tratar pérdida de volumen relacionada con la edad. Es ideal para quienes buscan resultados discretos, progresivos y elegantes.

¿Cuál es su origen?

El ácido poli-L-láctico ha sido utilizado por más de 30 años en medicina, especialmente en suturas reabsorbibles. Su eficacia y seguridad llevaron a que se aplicara también en medicina estética como estimulador de colágeno.

¿Cuáles son sus beneficios?