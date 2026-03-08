Publicidad

Estilo

Todo sobre Sculptra, el tratamiento facial que tal vez estás buscando

En un momento en el que hay un mayor interés por ser nuestra mejor versión, Sculptra es una alternativa para verse rejuvenecido. El Dr. Romeo Castillo nos comparte los detalles.
dom 08 marzo 2026 12:20 PM

El interés en la medicina cosmética, tanto de hombres como de mujeres, es cada vez más común. Un hecho que lo evidencia es el aumento en el número de centros especializados en la realización de tratamientos –faciales y corporales– enfocados en la mejora de la apariencia.

Desde luego, la ciencia y la investigación en este campo nunca se detiene y van surgiendo tratamientos y procedimientos cada vez más efectivos y menos invasivos que prometen resultados más naturales. Esta es justamente una tendencia de las más fuertes del sector: no se trata de transformar rasgos, sino de mejorarlos y afinarlos, siempre buscando resultados sutiles, pero notorios.

Sculptra es uno de esos procedimientos que comenzó siendo un secreto a voces y que se ha vuelto cada vez más popular entre hombres y mujeres que buscan lucir un rostro con menos arrugas y contornos mejor definidos. Si bien hace unos años los rellenos vivieron su momento de popularidad, muchas personas estaban buscando opciones con resultados menos obvios y que no hiciera llegar al punto de lucir la llamada pillow face.

Este producto –que debe ser aplicado mediante inyecciones por un médico experto– está elaborado a base de ácido poli-L-láctico, un bioestimulante que ayuda a aumentar la producción de colágeno. El procedimiento es mínimamente invasivo y requiere de cuidados mínimos tras la aplicación. Sin embargo, una consideración importante es que una vez aplicado no es recomendable realizarse ningún tipo de cirugía estética en la zona. En cuanto a los resultados, se van notando de forma gradual y se espera que se aprecien en su totalidad entre cuatro y seis semanas después de la aplicación.

Para aclarar todas nuestras dudas respecto a este procedimiento, acudimos al Dr. Romeo Castillo, fundador de la clínica LAGOM, quien nos explicó a detalle cómo se realiza este procedimiento, así como todas las consideraciones que se deben tener en cuenta si se está evaluando su aplicación.

¿En qué consiste el tratamiento Sculptra?

Sculptra es un bioestimulador de colágeno a base de ácido poli-L-láctico. No rellena de manera inmediata como otros inyectables, sino que activa la producción natural de colágeno, logrando una mejora gradual, sólida y totalmente natural en la calidad, firmeza y volumen de la piel.

¿Quiénes son candidatos para recibirlo?

Hombres y mujeres que desean redefinir contornos, mejorar flacidez, recuperar firmeza o tratar pérdida de volumen relacionada con la edad. Es ideal para quienes buscan resultados discretos, progresivos y elegantes.

¿Cuál es su origen?

El ácido poli-L-láctico ha sido utilizado por más de 30 años en medicina, especialmente en suturas reabsorbibles. Su eficacia y seguridad llevaron a que se aplicara también en medicina estética como estimulador de colágeno.

¿Cuáles son sus beneficios?

  • Recuperación de firmeza y densidad.
  • Efecto lifting natural.
  • Mejora visible en textura y elasticidad.
  • Resultados de larga duración (hasta 2 años).
  • Aspecto rejuvenecido sin verse “relleno”.
¿Tiene algún efecto secundario?

Como todo tratamiento inyectado, puede generar ligero enrojecimiento, inflamación o sensibilidad, que desaparecen en pocas horas. En manos expertas, los riesgos son mínimos y controlados.

¿Cómo se aplica?

Se inyecta estratégicamente en las áreas a tratar utilizando cánulas o agujas finas, según cada caso. La sesión suele durar de 20 a 40 minutos y no requiere reposo prolongado.

¿Qué cuidados posteriores se deben tener?

El protocolo “5-5-5” es clave: masajear la zona 5 minutos, 5 veces al día, durante 5 días. También evitar ejercicio intenso, vapor y exposición solar las primeras 24 horas.

¿Cuáles son los costos?

Puede variar según el número de viales necesarios y las metas del paciente, pero generalmente el costo por vial oscila en un rango premium. En Clínica Lagom ofrecemos diagnóstico personalizado para determinar el plan ideal.

¿Cuánto tiempo tardan en notarse los efectos? ¿Cuánto duran?

Los resultados empiezan a apreciarse entre la cuarta y sexta semana, y mejoran progresivamente conforme se forma nuevo colágeno. Su duración puede llegar hasta 24 meses.

¿Con qué otros tratamientos se recomienda combinarlo?

Funciona muy bien acompañado de:

  • Toxina botulínica
  • Rellenos de ácido hialurónico para detalles específicos
  • Radiesse para definir y estructurar
  • Energías como radiofrecuencia o ultrasonido microfocalizado

¿Qué requisitos debe cumplir el centro y médico elegido para la aplicación?

Debe ser un médico certificado y capacitado específicamente en bioestimuladores, con experiencia en anatomía facial avanzada. El centro debe contar con instalaciones médicas, protocolos de seguridad y productos originales. En Clínica Lagom cumplimos con todos los estándares internacionales.

¿Es doloroso?

Es un tratamiento muy tolerable. Usamos anestesia tópica o localizada para brindar la máxima comodidad. La mayoría de los pacientes refiere solo una molestia mínima.

¿Es apto para hombres y mujeres?

Totalmente. Sculptra es uno de los tratamientos favoritos tanto para hombres que buscan estructura y firmeza, como para mujeres que desean rejuvenecer y redefinir sin cambios exagerados.

Entrenamiento, salud y accesorios
