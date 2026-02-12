Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo

Yuko Yamaguchi, la diseñadora de Hello Kitty, se retira tras cuatro décadas al mando

Sanrio, la empresa creadora del personaje, dijo que la nueva diseñadora, identificada bajo el seudónimo de "Aya", tomará el relevo a finales de 2026.
jue 12 febrero 2026 10:25 PM
Hello Kitty 35th Anniversary Celebration - Red Carpet
La extravagante diseñadora Yuko Yamaguchi se retira tras más de 40 años. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images)

Yuko Yamaguchi, la excéntrica diseñadora de Hello Kitty, el adorable personaje japonés que se convirtió en una marca mundial, se retirará tras más de cuatro décadas de controlar cada detalle de su característica apariencia

Publicidad

La artista ha sido responsable desde 1980 del diseño de Kitty, que oficialmente no es una gata sino una niña de Londres, y ha supervisado su ascenso hasta convertirse en un ícono del fenómeno cultural "kawaii", que toma su nombre del adjetivo "bonito" en japonés.

Recomendamos:

Foto de frente de la modelo francesa Loli Bahia a su llegada a una cena de Yves Saint Laurent en julio de 2025
Estilo

Quién es Loli Bahia, la modelo que se rumora es el “nuevo amor” de Rosalía

Pero ahora Yamaguchi, que a menudo viste al estilo Kitty en público, "pasó el testigo a la siguiente generación", informó en su página web Sanrio, la empresa creadora del personaje.

La compañía dijo que la nueva diseñadora, identificada bajo el seudónimo de "Aya", tomará el relevo a finales de 2026.

Yamaguchi "escuchó las opiniones de los fans, colaboró activamente con artistas y diseñadores de Japón y del extranjero y ha convertido a Hello Kitty en un personaje querido por todos", aseguró Sanrio, al tiempo que le agradecía su trabajo.

Sephora Hello Kitty Beauty Event With Hello Kitty Designer Ms. Yuko Yamaguchi At Sephora Ala Moana Store
Yuko Yamaguchi. (Foto: Marco Garcia/Getty Images)

Publicidad

Hello Kitty comenzó su andadura como ilustración en un monedero de vinilo.

Desde entonces, ha aparecido en decenas de miles de productos, desde bolsos hasta arroceras, y consiguió lucrativas colaboraciones con Adidas, Balenciaga y otras marcas de primer nivel.

Mira:

Takashi Murakami interviene la histórica bolsa Capucines de Louis Vuitton
Estilo

Takashi Murakami y su arte plasmado en la bolsa Capucines de Louis Vuitton

El fenómeno no da señales de detenerse, con una película de Warner Bros en preparación y un nuevo parque temático de Hello Kitty que abrirá sus puertas el próximo año en la isla tropical china de Hainan.

A diferencia de otras exportaciones culturales japonesas, como Pokémon o Dragon Ball, hay muy poca narrativa en torno al personaje, cuyo nombre completo es Kitty White.

Tiene una hermana gemela, Mimmy, un novio llamado Dear Daniel y un gato mascota, según Sanrio. Le encanta la tarta de manzana de su madre y sueña con ser pianista o poeta.

Publicidad

Tags

Hello Kitty
Entrenamiento, salud y accesorios
Recibe los mejores consejos para verte mejor.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad