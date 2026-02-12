Yuko Yamaguchi, la diseñadora de Hello Kitty, se retira tras cuatro décadas al mando

La artista ha sido responsable desde 1980 del diseño de Kitty, que oficialmente no es una gata sino una niña de Londres, y ha supervisado su ascenso hasta convertirse en un ícono del fenómeno cultural "kawaii", que toma su nombre del adjetivo "bonito" en japonés.

Pero ahora Yamaguchi, que a menudo viste al estilo Kitty en público, "pasó el testigo a la siguiente generación", informó en su página web Sanrio, la empresa creadora del personaje.

La compañía dijo que la nueva diseñadora, identificada bajo el seudónimo de "Aya", tomará el relevo a finales de 2026.

Yamaguchi "escuchó las opiniones de los fans, colaboró activamente con artistas y diseñadores de Japón y del extranjero y ha convertido a Hello Kitty en un personaje querido por todos", aseguró Sanrio, al tiempo que le agradecía su trabajo.