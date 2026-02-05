Versace tiene un nuevo director artístico. La casa nombró al diseñador belga Pieter Mulier el nuevo responsable de sus próximas colecciones, un gran reto puesto que deberá relanzar la marca tras la prematura salida de Dario Vitale.
Versace cambia de rumbo: Pieter Mulier toma la dirección artística
Mulier, quien hace unos días anunció su salida de Alaïa, presentará su última colección con la maison en la Semana de la Moda de París, en marzo, y asumirá sus nuevas funciones en Versace a partir del 1 de julio de 2026.
Al diseñador le espera una labor difícil, pues será el responsable de reposicionar a Versace en el mercado, luego de que Dario Vitale, quien estuvo menos de un año como director artístico y sucedió a Donatella Versace en abril de 2025, dejó el puesto en diciembre pasado.
"Cuando consideramos la adquisición de Versace, identificamos a Pieter Mulier como la persona ideal para la marca", declaró en un comunicado Lorenzo Bertelli, presidente ejecutivo de Versace y director de marketing del grupo Prada. "Estamos convencidos de que realmente puede liberar todo el potencial de Versace y que sabrá entablar un diálogo fructífero con el poderoso legado de la casa", añadió.
Pieter Mulier, un diseñador discreto
En los últimos años, el creador belga se consolidó como uno de los diseñadores más respetados de su generación por su visión y sensibilidad.
Nacido en Ostende y formado en arquitectura, el diseñador Raf Simons descubrió sus capacidades a inicios de los años 2000 y lo incorporó a su equipo para la línea masculina. Su creatividad hizo que rápidamente se convirtiera en su mano derecha y lo siguió a otras casas de moda, como Jil Sander, Dior y finalmente a Calvin Klein.
En 2021, se quedó al frente de Alaïa, convirtiéndose en el primer director artístico de la firma desde la muerte de su fundador, Azzedine Alaïa, en 2017.
Ahora, con su llegada a Versace , vuelve a trabajar con Raf Simons dentro del grupo Prado, puesto que es codirector creativo de la marca insignia junto a Miuccia Prada.
En noviembre del año pasado, Mulier fue nombrado Diseñador del Año en los CFDA Awards en Nueva York, un reconocimiento internacional que visibilizó su trabajo impulsando y proyectando Alaïa en el mundo de la moda.