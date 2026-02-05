Mulier, quien hace unos días anunció su salida de Alaïa, presentará su última colección con la maison en la Semana de la Moda de París, en marzo, y asumirá sus nuevas funciones en Versace a partir del 1 de julio de 2026.

Al diseñador le espera una labor difícil, pues será el responsable de reposicionar a Versace en el mercado, luego de que Dario Vitale, quien estuvo menos de un año como director artístico y sucedió a Donatella Versace en abril de 2025, dejó el puesto en diciembre pasado.

"Cuando consideramos la adquisición de Versace, identificamos a Pieter Mulier como la persona ideal para la marca", declaró en un comunicado Lorenzo Bertelli, presidente ejecutivo de Versace y director de marketing del grupo Prada. "Estamos convencidos de que realmente puede liberar todo el potencial de Versace y que sabrá entablar un diálogo fructífero con el poderoso legado de la casa", añadió.