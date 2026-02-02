Takashi Murakami y su arte plasmado en la bolsa Capucines de Louis Vuitton

La relación de Louis Vuitton con el mundo del arte se remonta a los locos años 20, cuando Gaston, nieto del fundador y años más tarde presidente de la firma, comenzó a adquirir piezas de sus artistas favoritos, a los que también invitaba a intervenir el escaparate de la primera boutique de la marca, localizada en la Rue Neuve-des-Capucines de París.
Un siglo después, en 2019, la maison daba un paso más en su estrecha relación con el mundo del arte inaugurando la colección Artycapucines, en la que, cada temporada, un grupo de artistas elegido por la firma intervendría la histórica bolsa Capucines, uno de sus emblemas.
En 2025 el turno fue para el japonés Takashi Murakami, cuyo primer vínculo con Louis Vuitton se remonta a 2003. Entonces, Marc Jacobs, director artístico de la marca, encargó al japonés que reinventara el legendario monograma con absoluta libertad creativa.
Había nacido la bolsa Multicolor, pero también una alianza que, poco más de dos décadas después, sigue viva a través la colección Artycapucines VII - Louis Vuitton x Takashi Murakami, en la que Murakami vuelve a demostrar su capacidad para mezclar sin complejos creatividad, artesanía y savoir-faire, además de sus inspiraciones clásicas como artista, como la repetición de motivos, la sugestión por la cultura popular y su respeto por la historia y las bellas artes, indispensables en su vibrante y lúdico universo personal.
Entre las piezas más destacadas de la colección de 11 piezas se encuentra la Capucines EW Rainbow, con el icónico motivo Rainbow Flower de Murakami; la Capucines Mini Mushroom, en la que cien de los personajes seta del artista están bordados a mano, o la Capucines Mini Tentacle, inspirada en DOBtobus, una escultura con la que Murakami transformó su alter ego en un divertido pulpo. Las ediciones limitadas de la colección Artycapucines VII - Louis Vuitton x Takashi Murakami fueron lanzadas el pasado octubre durante un evento en Art Basel Paris.
Acá más detalles de cada una de las piezas de la colección:
1. CAPUCINES EW DRAGON
La Capucines EW Dragon se inspira en Dragon in Clouds Indigo Blue (2011), la obra de arte más grande conocida de Takashi Murakami, compuesta por nueve paneles y con una longitud de 18 metros.
2. CAPUCINES MM EYE
Inspirada por la obra Mr. Dob Original Edition (2016), de Takashi Murakami, la Capucines MM Eye está elaborado en piel Taurillon rosa pálido e incluye un accesorio oculto: un espejo de bolsillo redondo.
3. CAPUCINES MINI MUSHROOM
Creada en colaboración con el equipo de diseño de Louis Vuitton, en la bolsa Mini Mushroom más de 100 personajes seta son pulidos a mano antes de ser bordados uno a uno de manera artesanal.
4. CAPUCINES BB GOLDEN GARDEN
Esta interpretación de la bolsa Capucines se inspira directamente en la obra Flowers (2024), el homenaje del artista a los diseños de abanicos con crisantemos de Ogata Korin.
5. CAPUSPLIT BB
Esta bolsa transforma la Capucines en una sorprendente pieza de doble capa en piel de cocodrilo azul claro sobre un cuerpo principal de piel de cordero blanco rematado con la firma LV metálica blanca.
6. PANDA CLUTCH Inspirada en el personaje Panda, creado en 2003 para el universo Superflat Monogram que el artista creó para la maison, está elaborada en latón y cuenta con 6,250 cristales colocados a mano.
7. CAPUBLOOM La bolsa Capubloom es una escultura portátil inspirada en la obra Flower Matango (2007), de Takashi Murakami, que se exhibió en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, en Francia, en 2010
8. CAPUCINES MINI AUTOGRAPH El elemento central de esta bolsa es el autógrafo de Takashi Murakami, que aparece acompañado por la flor sonriente característica del artista. Ambos elementos están delicadamente pintados a mano.
9. CAPUCINES MINI TENTACLE Enredada por tentáculos, la Capucines Mini Tentacle se inspira en la obra escultórica de Takashi Murakami de 2017, DOBtobus, que transformó el alter ego del artista en un divertido pulpo.
10. CAPUCINES XXL CAMO La Capucines XXL Camo presenta una superficie exterior de denim lavado de color caqui con un estampado de calaveras camufladas e inspirado en la obra de arte TIME (2009), de Takashi Murakami.
11. CAPUCINES EW RAINBOW En esta versión, la Capucines EW adopta la forma y la paleta del motivo Rainbow Flower de Takashi Murakami para transformarse en siete pétalos, cada uno de ellos de un color diferente.