Takashi Murakami y su arte plasmado en la bolsa Capucines de Louis Vuitton

Un total de 11 diseños inspirados por algunas de sus obras icónicas y por algunas de otros artistas a los que admira integran la colección Artycapucines VII - Louis Vuitton x Takashi Murakami. (Cortesía)

En 2025 el turno fue para el japonés Takashi Murakami, cuyo primer vínculo con Louis Vuitton se remonta a 2003. Entonces, Marc Jacobs, director artístico de la marca, encargó al japonés que reinventara el legendario monograma con absoluta libertad creativa.

Había nacido la bolsa Multicolor, pero también una alianza que, poco más de dos décadas después, sigue viva a través la colección Artycapucines VII - Louis Vuitton x Takashi Murakami, en la que Murakami vuelve a demostrar su capacidad para mezclar sin complejos creatividad, artesanía y savoir-faire, además de sus inspiraciones clásicas como artista, como la repetición de motivos, la sugestión por la cultura popular y su respeto por la historia y las bellas artes, indispensables en su vibrante y lúdico universo personal.

Entre las piezas más destacadas de la colección de 11 piezas se encuentra la Capucines EW Rainbow, con el icónico motivo Rainbow Flower de Murakami; la Capucines Mini Mushroom, en la que cien de los personajes seta del artista están bordados a mano, o la Capucines Mini Tentacle, inspirada en DOBtobus, una escultura con la que Murakami transformó su alter ego en un divertido pulpo. Las ediciones limitadas de la colección Artycapucines VII - Louis Vuitton x Takashi Murakami fueron lanzadas el pasado octubre durante un evento en Art Basel Paris.

Acá más detalles de cada una de las piezas de la colección:

1. CAPUCINES EW DRAGON

La Capucines EW Dragon se inspira en Dragon in Clouds Indigo Blue (2011), la obra de arte más grande conocida de Takashi Murakami, compuesta por nueve paneles y con una longitud de 18 metros.

2. CAPUCINES MM EYE

Inspirada por la obra Mr. Dob Original Edition (2016), de Takashi Murakami, la Capucines MM Eye está elaborado en piel Taurillon rosa pálido e incluye un accesorio oculto: un espejo de bolsillo redondo.

3. CAPUCINES MINI MUSHROOM

Creada en colaboración con el equipo de diseño de Louis Vuitton, en la bolsa Mini Mushroom más de 100 personajes seta son pulidos a mano antes de ser bordados uno a uno de manera artesanal.

4. CAPUCINES BB GOLDEN GARDEN

Esta interpretación de la bolsa Capucines se inspira directamente en la obra Flowers (2024), el homenaje del artista a los diseños de abanicos con crisantemos de Ogata Korin.

5. CAPUSPLIT BB

Esta bolsa transforma la Capucines en una sorprendente pieza de doble capa en piel de cocodrilo azul claro sobre un cuerpo principal de piel de cordero blanco rematado con la firma LV metálica blanca.