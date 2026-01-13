A sus 23 años, Loli Bahia se ha vuelto tendencia en el mundo entero por acompañar a Rosalía en sus ratos libres y los rumores apuntan a que mantienen una relación sentimental .

¿Quién es la modelo francesa Loli Bahia, supuesta nueva pareja de Rosalía?

Originaria de Lyon, Francia, su papá nació en España y su madre en Argelia; ahora ella es una de las modelos más solicitadas en el mundo de las marcas de lujo.

Loli Bahia estudió música en el Conservatorio de Lyon, pero en 2020 decidió entrar al concurso europeo de modelos Egeri Tour, que busca nuevos rostros en Francia, Bélgica, Suiza, Países Bajos y Luxemburgo y ganó no solo la competencia, sino la atención de Women , una de las agencias internacionales de modelaje más importantes quien representa, entre otras, a Naomi Campbell, Coco Rocha y Anna Ewers.

Desde entonces no ha parado. Su pasarela debut fue Louis Vuitton Otoño/Invierno 2020-2021, creada por el diseñador francés Nicolas Ghesquière quien la convirtió en la imagen de la campaña de la colección.

Mira aquí su pasarela debut:

Pero no solo se ha dedicado a la moda. También se interesó por el mundo de la actuación y en 2023 apareció en su primera película.

La directora, actriz y guionista francesa Maïwenn la convocó para Jeanne du Barry , película biográfica de la famosa cortesana francesa quien fue amante del rey Luis XV. En la cinta, Loli Bahia interpreta a la propia Madame du Barry de adolescente, justo antes de convertirse en la favorita del rey, papel que interpreta Johnny Depp.

Marcas de moda para las que Loli Bahia ha trabajado como modelo

Después de Louis Vuitton han llegado pasarelas de igual importancia:

- Alaïa

- Prada

- Saint Laurent

- Chanel

- Céline

- Versace

- Gucci

Además de debutar con Louis Vuitton, Loli Bahia ha modelado para Celine, Chanel y más marcas de lujo internacionales. (Foto: PLeSe/Getty Images)

Y las solicitudes no han parado. Sin duda, independientemente de la relación que mantenga con Rosalía, Loli Bahia seguirá dando mucho de qué hablar tanto en el mundo de la moda, como en el cine.