La impactante pasarela de Willy Chavarría en la que El Malilla desfiló

El diseñador chicano Willy Chavarría, conocido por sus arriesgados desfiles y presentaciones extraordinarias de sus colecciones, presentó su más reciente trabajo en París Fashion Week en un desfile de película en el que actuaron Mon Laferte, Lunay y Santos Bravos, y desfilaron personalidades latinas como El Malilla.
Chavarría, quien se pronuncia abiertamente a favor de los migrantes y de los derechos de la población LGBTTTIQA+, hizo una puesta en escena de cine con un set que simulaba una calle neoyorkina de mediados de siglo pasado.
El desfile fue una mezcla potente de cine, concierto de música y desfile de modas. Inició con Mon Laferte, cantante chilenomexicana, interpretando su canción “Femme Fatale”. Después de ella actuaron el puertorriqueño Lunay, el italiano Magmood, y la boyband latina Santos Bravos.
Las presentaciones de todos los artistas estaban perfectamente integradas al desfile y actuaban como personajes de la historia, mientras que los modelos paseaban por las calles presentando la colección de Willy Chavarría.
Entre los modelos que desfilaron, estuvo el cantante El Malilla, originario de Valle de Chalco.
La nueva colección de Willy Chavarría fue una propuesta de sastrería perfectamente cuidada, con chaquetas de grandes hombreras y pantalones anchos, con una inspiración claramente pachuca. Por su parte, para las mujeres, el diseñador creó abrigos estructurados y anchos de los hombres, vestidos entallados, faldas de tubo y pantalones de pitillo.
Para streetwear, la colección Otoño-Invierno 2026 de Willy Chavarría incluye cazadoras de cuero, pantalones holgados, bombers y conjuntos camel y su paleta de colores es una mezcla de tonos oscuros con colores intensos que van desde el rojo, rosa y burdeos, hasta el azul eléctrico, y marrones, azul marino y negro para la sastrería.
El tercer desfile de Chavarría en París Fashion Week
Es más común ver las colecciones del diseñador chicano en Nueva York y en sus presentaciones pasadas en París, su mensaje político fue el punto neurálgico.
Por ejemplo, en junio de 2025, hombres tatuados vestidos de blanco y arrodillados salieron a la pasarela, en una clara referencia a las prisiones de El Salvador; mientras que en enero del año pasado, invitó a J Balvin a cantar al templo católico en el que realizó su desfile y envió un fuerte mensaje a favor de los derechos LGBTTTIQA+.
Este tipo de presentaciones son su especialidad.
Chavarría, nacido en 1967 en California, de ascendencia irlandesa y mexicana, es muy incisivo al presentar y reivindicar sus culturas en Estados Unidos.
"Me encanta tanto que incluso mi sastrería refleja la influencia chicana, lo cual considero un hermoso resultado de la convergencia de la cultura, el arte, la música y la moda mexico-estadounidense", dijo recientemente en una entrevista a Vogue.
