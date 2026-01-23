La impactante pasarela de Willy Chavarría en la que El Malilla desfiló

Chavarría, quien se pronuncia abiertamente a favor de los migrantes y de los derechos de la población LGBTTTIQA+, hizo una puesta en escena de cine con un set que simulaba una calle neoyorkina de mediados de siglo pasado.

El desfile fue una mezcla potente de cine, concierto de música y desfile de modas. Inició con Mon Laferte, cantante chilenomexicana, interpretando su canción “Femme Fatale”. Después de ella actuaron el puertorriqueño Lunay, el italiano Magmood, y la boyband latina Santos Bravos.

Las presentaciones de todos los artistas estaban perfectamente integradas al desfile y actuaban como personajes de la historia, mientras que los modelos paseaban por las calles presentando la colección de Willy Chavarría.

Entre los modelos que desfilaron, estuvo el cantante El Malilla, originario de Valle de Chalco.