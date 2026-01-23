Celebridades de todo el mundo, entre ellas Anne Hathaway y Donatella Versace, asistieron al funeral del legendario diseñador italiano Valentino en Roma, algunos llevando complementos rojos, el color emblemático del creador.
El mundo de la moda despide a Valentino, el último gran diseñador del siglo XX
La basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires de Roma estaba decorada con coronas de rosas blancas, y frente al altar había una gran fotografía del diseñador, quien murió el lunes a los 93 años.
Durante su larga carrera, Valentino vistió a algunas de las mujeres más elegantes del mundo, desde Elizabeth Taylor y Jackie Kennedy hasta la princesa Diana, pasando por Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.
La actriz estadounidense Anne Hathaway, que asistió al funeral junto a su esposo Adam Shulman, rindió homenaje esta semana a un "titán de la moda" que también fue amigo suyo, con quien compartía momentos de baile y karaoke.
"Hizo que mi mundo fuera mucho más luminoso, grandioso y maravilloso de lo que jamás hubiera podido imaginar", escribió en Instagram.
Entre los invitados también figuraban el diseñador Tom Ford; el director creativo de Valentino, Alessandro Michele; la mítica editora de Vogue, Anna Wintour; y Donatella Versace, entre otros.
La mayoría de los asistentes, incluidos numerosos empleados de la casa Valentino, vestían de negro, empezando por Giancarlo Giammetti, que fue su pareja; mientras que otros optaron por lucer sombreros, bufandas o chales rojos, recordando el color emblemático del creador, el llamado "rojo Valentino".
El diseñador falleció el lunes en su domicilio en Roma, y su féretro se expuso el miércoles y el jueves en su fundación, en el centro de la ciudad.