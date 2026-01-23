El mundo de la moda despide a Valentino, el último gran diseñador del siglo XX

La basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires de Roma estaba decorada con coronas de rosas blancas, y frente al altar había una gran fotografía del diseñador, quien murió el lunes a los 93 años.

Durante su larga carrera, Valentino vistió a algunas de las mujeres más elegantes del mundo, desde Elizabeth Taylor y Jackie Kennedy hasta la princesa Diana, pasando por Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

La actriz estadounidense Anne Hathaway, que asistió al funeral junto a su esposo Adam Shulman, rindió homenaje esta semana a un "titán de la moda" que también fue amigo suyo, con quien compartía momentos de baile y karaoke.