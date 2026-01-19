¡Un grande se fue! El diseñador italiano de alta costura Valentino Garavani murió a los 93 años de edad, se confirmó la mañana de este lunes.
Muere el diseñador italiano Valentino Garavani a los 93 años
La Fundación Valentino Garavani detalló que el legendario diseñador falleció en su casa de Roma, rodeado de sus seres queridos.
Valentino fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de su época y vistió a celebridades como Elizabeth Taylor, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow, entre otras.
Desde muy joven, Valentino Garavani se interesó en el mundo de la moda, y tras estudiar en la prestigiosa escuela École des Beaux-Arts, en París, se convirtió en aprendiz en Jean Dessés y Guy Laroche para perfeccionarse en la alta costura.
Unos años después, en 1960, fundó su marca homónima junto a su pareja y empresario Giancarlo Giammetti.
El modisto se retiró en 2008, pero en 2012 y a sus 80 años de edad, hizo una excepción para confeccionar el vestido de novia de la actriz Anne Hathaway.
La firma Valentino ha tenido un importante papel en la industria del lujo gracias a su tradición e innovación. Una seña característica de la casa de moda es el color rojo, que predomina sobre todo en los diseños de los vestidos.
El funeral del diseñador se realizará el próximo viernes 23 de enero en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ubicada en la Piazza della Repubblica, en Roma.