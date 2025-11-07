Publicidad

Así es 'Lux', el disco de Rosalía más espiritual y ambicioso hasta ahora

La cantante irrumpe de nuevo en escena con su nuevo y ambicioso álbum que une a Björk, Daft Punk y hasta una orquesta sinfónica.
vie 07 noviembre 2025 01:15 PM
Así es 'Lux', el disco de Rosalía más espiritual y ambicioso hasta ahora
Rosalía. (JORGE GUERRERO/AFP)

Tras semanas de gran expectación, Rosalía publicó este viernes Lux, su cuarto disco en el que la estrella española explora la mística femenina.

Después de la explosión internacional que supuso su segundo álbum El mal querer (2018), donde aportaba una vanguardista lectura del flamenco que domina, y el impactante Motomami (2022), la artista de 33 años sorprende ahora con un disco más espiritual e incluso con toques sinfónicos.

Los temas incluyen, además, fragmentos en más de una decena de idiomas, entre ellos el castellano, latín, inglés y alemán.

"Me encanta viajar, me encanta aprender de otros seres humanos. ¿Por qué no iba a intentar aprender otro idioma e intentar cantar en otro idioma y ampliar la forma en la que puedo ser cantante o música o artista? El mundo está tan conectado", explicó en una entrevista con The New York Times sobre esta elección que complicó notablemente su proceso de escritura.

Vanguardista y camaleónica, Rosalía cuenta con colaboraciones como la de la Orquesta Sinfónica de Londres, la artista islandesa Björk, el exintegrante de Daft Punk Guy-Manuel de Homem-Christo y el coro de los jóvenes de la Escolanía de la Abadía catalana de Montserrat, a quienes escuchó hace unas semanas entre lágrimas en el templo.

"Creo que siempre he tenido el deseo de, ¿cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo estar más cerca de Dios? Ese sentimiento espiritual siempre ha estado ahí, solo que no lo he racionalizado ni intelectualizado", reconoció Rosalía al NYT sobre este disco que ha estado preparando más de dos años y medio y que se inspira en historias de mujeres santas de diferentes culturas.

Rosalía

