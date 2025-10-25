NEUR|AÉ: la nueva era de la neurociencia y cosmética aplicadas

Una vez entendido, el cuidado del rostro se centra en los neuromediadores, esos mensajeros químicos que transmiten los mensajes entre el cerebro y nuestra piel.

NEUR|AÉ es el nombre de la marca emanada de estos descubrimientos –a la venta de manera exclusiva en El Palacio de Hierro– que aprovecha al máximo este nuevo paradigma.

Gracias a la tecnología patentada NA3, sus productos trabajan al nivel de los ingredientes, las fragancias y las texturas para reequilibrar los rasgos faciales –alterados por el estrés, la tristeza y el cansancio– y mejorar el estado de bienestar mental de sus usuarios.

La rutina creada por los expertos de la marca incluye tres pasos: énergie, para mejorar la firmeza de la piel; joie, para reavivar el resplandor, y sérénité, para suavizar las líneas de expresión.

Un suero, tres cremas y tres potenciadores –aceites neuroperfumados que ayudan a recuperar la sensación de bienestar y energía– son los integrantes de una familia que replantea la cosmética como un vehículo para canalizar las emociones y embellecer el rostro con el paso del tiempo.