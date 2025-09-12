Eso… y algunas extravagancias, como colmillos de elefante, un retrato de Andy Warhol y las villas de las que era propietario, son algunas de las posesiones que el diseñador de moda italiano distribuyó entre sus herederos.

La carrera por el imperio de Armani comenzó: qué dice su testamento

El control de la marca Armani ya está en una fase de cambio y una carrera por quiénes podrían quedarse al frente de la empresa que desde su fundación fue protectora de su independencia.

El diseñador, quien murió el 4 de septiembre pasado a los 91 años, nunca tuvo hijos que heredaran su imperio de moda, que según analistas está valorado entre 5,900 y 14,000 millones de dólares.

Un par de documentos presentados ante notario entre marzo y abril de este año conforman el testamento que establece que los herederos deben vender una participación inicial del 15% de la firma a más tardar en los siguientes 18 meses de la muerte de Armani.

Después de ese primer movimiento, se deberá transferir una participación adicional del 30% al 54.9% al mismo comprador entre tres y cinco años después del fallecimiento.

Giorgio Armani jamás quiso ceder el control de su empresa. (Foto: Reuters)

¿QUIÉN TIENE PRIORIDAD PARA LA COMPRA DE ARMANI?

Sí, el testamento también indica a qué grupo empresarial darle prioridad, nada más y nada menos que:

Al gigante de lujo LVMH LVMH.PA

Al mayor conglomerado de belleza L’Oreal OREP.PA

EssilorLuxottica ESLX.PA , líder en gafas

, líder en gafas Otro grupo de “igual categoría” identificado por una fundación que el diseñador creó para preservar su legado con el acuerdo del socio de negocios, Pantaleo Dell’Orco.

Hasta ahora, EssilorLuxottica, que mantiene vínculos comerciales con Armani, y L’Oreal –que tiene un acuerdo de licencia con la empresa hasta 2050– informaron que estudiarán un posible acuerdo de compra. Por otro lado, LVMH declinó hacer cualquier comentario.

Armani deberá venderse poco a poco en los próximos años, según indica el testamento del diseñador. (Foto: Reuters)

¿POR QUÉ ES UNA SORPRESA EL TESTAMENTO DE GIORGIO ARMANI?

A lo largo de toda su vida, el diseñador Giorgio Armani fue persistente en negarse a diluir el control de su empresa o de sacar a la bolsa al grupo de moda, por lo que la mención explícita de la venta de participaciones y de empresas cotizadas en Francia como posibles compradores resultó en una gran sorpresa para el mundo.