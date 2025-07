Además, los running clubs están en un auge total, creando espacios de apoyo, comunidad y motivación colectiva.

En esta era digital, los influencers están revolucionando la forma en la que vivimos el running. Compartiendo consejos de entrenamiento, nutrición y hasta las mejores maneras de prepararse para una carrera.

Influencers a seguir para mejorar tu rendimiento si quieres empezar a correr

Estos creadores de contenido han construido comunidades que inspiran a miles de corredores a ponerse los tenis y superar sus propios límites. Pero, ¿quiénes son las voces que están marcando el paso en este mundo? Entrevistamos a cuatro

MARIANO ARÁMBURU

@eltoronacional

Mejor conocido por su seudónimo deportivo El Toro Nacional, Mariano Arámburu es un verdadero ejemplo de disciplina y resiliencia. Ha conquistado hitos impresionantes en el mundo del running, como completar individualmente la carrera “¡Pista Pista!" de 100 km en la CDMX.

A pesar del desgaste físico y mental extremo, terminó en segundo lugar superando todo pronóstico. “¿Cómo vas a encontrar tu mejor versión si no buscas fuera de tu burbuja? Debes probar lo desconocido para encontrar ese crecimiento”, menciona en entrevista para Life and Style.

A lo largo de su carrera, Mariano ha completado varios maratones, superando su marca personal una y otra vez. La perseverancia ha sido clave para romper sus propios récords, siendo su PR 2:46.

No importa el tamaño de los objetivos, lo importante es dar el primer paso. Mariano Arámburu

Su esfuerzo y constancia le permitieron completar el legendario Maratón de Boston de este año, consolidándose como uno de los maratonistas amateurs más prometedores de México y logrando un impresionante tiempo de 2:54.

Ha transformado su amor por correr en una forma de vida, al fundar Baziq Running Souls, un running club en Querétaro comprometido con la disciplina y la motivación.

'El Toro Nacional' alcanzó el 2o lugar en la carrera “¡Pista Pista!” de 100 km en CDMX. (Foto: Cortesía)

Para Mariano, correr es más que un reto físico: es una prueba de carácter, una terapia y un espacio de crecimiento donde cada kilómetro recorrido es un paso más hacia la mejor versión de uno mismo. “El deporte te ayuda a evolucionar, te acerca a personas que comparten tus mismos ideales y que te van a motivar.”

MARÍA JOSÉ AZCOITIA

@majo_azcoitia

Una mujer fuerte que corre con el corazón. A sus 28 años, Majo Azcoitia es estudiante, profesionista, madre y una de las corredoras más inspiradoras de México.

La actual embajadora de Adidas comenzó su historia con el deporte cuando practicaba ballet, sin embargo, pronto descubrió que lo que realmente le apasionaba era el esfuerzo de superarse a sí misma.

Correr es una celebración de estar viva. María José Azcoitia

Fue el running lo que finalmente le dio una satisfacción única. “Me di cuenta de que el esfuerzo físico que estaba poniendo me hacía sentir tan viva como el día que me dijeron que ya no tenía cáncer” comparte. El cáncer, que Majo padeció a los 14 años, marcó un antes y un después en su vida. Fue una experiencia que le enseñó el verdadero valor de la vida y de la superación. Majo encontró en el running una forma de conexión consigo misma y con su fortaleza interior.

Majo ha corrido 8 maratones. (Foto: Cortesía)

Busca promover una actitud positiva hacia el deporte que trasciende los tiempos y los logros, su enfoque la ha llevado a correr sus carreras sin reloj. “Lo importante es el proceso, la constancia y el amor propio que se cultiva en cada paso que damos. Quiero inspirar a que todos encuentren su propio ritmo, disfrutando el camino”.

Ha corrido 8 maratones y múltiples medios-maratones.

DIEGO CALZADA

@diegocalz_

Comprometido con la misión de transmitir autenticidad, Diego Calzada ha corrido cinco maratones y tantos medios maratones que ha perdido la cuenta. Aunque su carrera deportiva comenzó a los 12 años como una vía para sentirse mejor consigo mismo, fue con el paso del tiempo que el running se convirtió en una parte esencial de su vida. Correr lo ha llevado a cruzar metas en ciudades como Chicago y Berlín.

Si quieres empezar a correr, solo empieza. No necesitas todas las respuestas. Diego Calzada

Su contenido en redes nació con un reto de “100 días, 100 videos”, con el deseo de compartir lo mucho que el running le ha dado. Diego cree que la constancia y autenticidad mejoró su forma de contar historias. Tanto que hoy en día ha trabajado con marcas como Nike.

Cree que lo que hoy en día es “cool” no es mostrar excesos, sino estar bien y vivir en paz contigo. Junto a otros creadores, busca inspirar a las personas para construir una mejor versión de sí mismos.



Recomienda tener objetivos a corto, mediano y largo plazo, y contar con el acompañamiento de alguien que sepa del tema. Su filosofía es sencilla pero poderosa: “disfruta tu proceso, incluso cuando duela, porque ahí es donde ocurre la verdadera transformación”.

ISABEL ÁLVAREZ

@comoloqueveo

Como Lo Que Veo, mantiene una voz cercana y natural al crear contenido, ha logrado que sus seguidoras la sientan como una amiga. Autenticidad que combina con una creatividad única, encontrando inspiración en lo cotidiano para destacar entre la multitud de creadores. Cuenta con formación como nutrióloga, lo que le permite integrar conocimientos científicos en sus recomendaciones, aportando un enfoque profesional y saludable a su contenido.

Quiero que, si hablas conmigo en la vida real o en Facetime, yo sea la misma persona. Isabel Álvarez

Ha alcanzado importantes hitos en su carrera como corredora, participando en eventos como el maratón de Chicago o The Speed Project, una carrera por relevos que atraviesa el desierto de California.

Además, ha colaborado con las principales marcas deportivas: Adidas y Nike y recientemente corrió el After Dark Tour de Nike en Ciudad de México, un medio maratón nocturno solo para mujeres que combinó deporte, música y comunidad. Actualmente se prepara para correr el maratón de Nueva York con un enfoque renovado en entrenamiento de fuerza y resistencia.

Isabel Álvarez es Nutrióloga y runner. (Foto: Cortesía)

Isabel también reflexiona sobre la popularización del running y el wellness. Como nutrióloga y atleta, recomienda a quienes comienzan dar pasos graduales: “Ponte los tenis, corre dos canciones, camina una y repite”.

Date una vuelta por su Instagram para llenarte de consejos prácticos de running y nutrición para motivar y guiarte hacia un estilo de vida más saludable y equilibrado.