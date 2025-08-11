Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo

Adidas y Willy Chavarría se disculpan por apropiación cultural

La marca y el diseñador lanzaron una colaboración llamada ‘Oaxaca Slip-On’ que desató críticas y señalamientos de apropiación cultural.
lun 11 agosto 2025 01:27 PM
Foto de Willy Chavarría con un saco over sized púrpura y corbata plateada, caminando por la pasarela de París Fashion Week.
En junio, Willy Chavarría presentó su colección primavera-verano 2026 en la París Fashion Week, en la que hizo una colaboración con Adidas.

Tras días de fuertes críticas contra Adidas y Willy Chavarría por la colaboración de huaraches llamados Oaxaca Slip-On, tanto la marca como el diseñador se disculparon y aseguraron que están dispuestos a reconocer su error y colaborar y reconocer a la comunidad Yalálag, que fue directamente afectada.

Publicidad

La marca de ropa fue duramente criticada pues reprodujo unas sandalias tradicionales del pueblo originario zapoteco de Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca, sin otorgar reconocimiento ni involucrar a los artesanos en el proceso.

Lee:

El poder del styling: quiénes son los estilistas detrás de los famosos mejor vestidos
Estilo

El poder del styling: los estilistas detrás de los famosos mejor vestidos

La disculpa de Adidas

En un comunicado, la empresa reconoció que “la Oaxaca Slip-On se inspiró en un diseño de Oaxaca, arraigado en la tradición de Villa Hidalgo Yalálag”.

“Ofrecemos una disculpa pública y reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con Yalálag en un diálogo respetuoso que honre su legado cultural”, dijo Adidas unos días después de que el propio gobierno mexicano se posicionara al respecto.

Foto de modelos vistiendo una colección de Willy Chavarría.
Colección Primavera-Verano 2026 de Willy Chavarría presentada en la París Fashion Week, en junio pasado.

De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno buscaría formas legales para apoyar a los pueblos originarios cuyos diseños son tomados sin autorización por empresas internacionales.

Willy Chavarría también se disculpa

El propio diseñador chicano Willy Chavarría también extendió una disculpa por el lanzamiento de las sandalias y dijo que lamenta “profundamente que la zapatilla se haya apropiado de este diseño y no se haya desarrollado en colaboración directa y significativa con la comunidad oaxaqueña”.

Además, el diseñador –conocido por presentar temas políticos y sociales en sus colecciones– reconoció que el lanzamiento de las Oaxaca Slip-On "no está a la altura del respeto y el enfoque colaborativo" que merece la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag.

Foto de un modelo vistiendo la colección de Adidas diseñada por Willy Chavarría.
Adidas x Willy Chavarría.

Con información de Reuters y AFP

Publicidad

Tags

Adidas apropiación cultural Moda y lujo
Entrenamiento, salud y accesorios
Recibe los mejores consejos para verte mejor.

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad