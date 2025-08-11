Adidas y Willy Chavarría se disculpan por apropiación cultural

La marca de ropa fue duramente criticada pues reprodujo unas sandalias tradicionales del pueblo originario zapoteco de Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca, sin otorgar reconocimiento ni involucrar a los artesanos en el proceso.

La disculpa de Adidas

En un comunicado, la empresa reconoció que “la Oaxaca Slip-On se inspiró en un diseño de Oaxaca, arraigado en la tradición de Villa Hidalgo Yalálag”.

“Ofrecemos una disculpa pública y reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con Yalálag en un diálogo respetuoso que honre su legado cultural”, dijo Adidas unos días después de que el propio gobierno mexicano se posicionara al respecto.

Colección Primavera-Verano 2026 de Willy Chavarría presentada en la París Fashion Week, en junio pasado. (Foto: Thierry Chesnot/Getty Images)

De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno buscaría formas legales para apoyar a los pueblos originarios cuyos diseños son tomados sin autorización por empresas internacionales.

Willy Chavarría también se disculpa

El propio diseñador chicano Willy Chavarría también extendió una disculpa por el lanzamiento de las sandalias y dijo que lamenta “profundamente que la zapatilla se haya apropiado de este diseño y no se haya desarrollado en colaboración directa y significativa con la comunidad oaxaqueña”.

Además, el diseñador –conocido por presentar temas políticos y sociales en sus colecciones– reconoció que el lanzamiento de las Oaxaca Slip-On "no está a la altura del respeto y el enfoque colaborativo" que merece la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag.

Adidas x Willy Chavarría. (Foto: Thierry Chesnot/Getty Images)

Con información de Reuters y AFP