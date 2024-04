¿Vestir como abuelo? No, se llama 'Eclectic Grandpa Style' y nos encanta

La inspiración de esta tendencia evoca una nostalgia muy vintage, vemos a iconos de estilo masculino como Harry Styles o el rapero Tyler, The Creator vistiendo bajo este código, con la misma ropa que habría llevado su abuelo, y probablemente su bisabuelo, mezclada con prendas muy de esta era.

Pero ¿por qué ha llamado tanto la atención si es una estética con prendas pasadas de moda (en apariencia)? Bueno, su esencia clásica y elegante, es la respuesta a esta incógnita.

Cómo combinar y usar el Eclectic Grandpa Style

Si quieres incorporarlo a tu street style, debes tomar en cuenta qué hay elementos icónicos que te ayudarán a definir tus próximos looks de inspiración: cárdigan, chaquetas o blazer de tweed, chalecos, mocasines o zapatos clásicos tipo náuticos, pañuelos de bolsillo, pantalones de silueta amplia y tiro alto.

Y algo a lo que tienes que prestarle especial atención, es las texturas, colores y estampados.

Tyler, the Creator en la pasarela de Wales Bonner Menswear Spring-Summer 2024, en la Fashion Week de París. (Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Comenzando con el tema de las texturas, lana, tweed, pana, felpa y terciopelo, serán básicas al momento de seleccionar las prendas. En cuanto a colores y estampados, el starter pack combina tonos neutros como gris, azul marino, beige con prints clásicos como pata de gallo, cuadros y rayas.

Otro punto clave tiene que ver con los accesorios. Así que es hora de desempolvar el reloj clásico y retro que te heredaron, pasando por las mancuernillas y corbata como toque de sofisticación.

Las reglas infalibles de esta tendencia

Ahora que tienes una guía de must para construir un buen Eclectic Grandpa outfit, vas a aplicar dos reglas esenciales:

La estética deberá ser preferentemente overzaise fit. Viste en capas (superposición de la ropa).

Te aconsejamos tomar inspiración de los últimos desfiles de firmas como Gucci, The Row, Fendi o Zegna , quienes se enfocan en total looks más sofisticados que consiguen una armonía completa de pies a cabeza. Loewe o Magliano han apostado por infringir (un poco) el total look del que hablamos, dejando entrar en juego los sneakers.

Explora, experimenta y explota esta tendencia, pero recuerda que no es suficiente con ponerte la ropa de tu abuelo, sino que tienes que jugar con las formas, texturas y cortes para adaptarla a tu estilo de moda y estilo de vida.