Dior, aromas, flores y buen gusto: 7 datos interesantes sobre el diseñador

El modisto se sobrepuso a la Segunda Guerra Mundial, a tragedias familiares y las tristezas que estas conllevan y, al final de su vida, también complicaciones de salud -un par de ataques cardíacos-. Nada de esto impidió que Dior continuara creando y mostrando al mundo su arte.

“La individualidad siempre será una de las condiciones de la verdadera elegancia", solía decir el propio diseñador.

La historia de Christian Dior

Christian Dior alcanzó notoriedad y éxito a nivel internacional con el lanzamiento de su primera colección en 1947, conocida como el New Look. Esta línea presentaba faldas amplias, cinturas estrechas y hombros pronunciados, representando un cambio radical respecto a la austeridad de la moda durante la Segunda Guerra Mundial.

El New Look no sólo revitalizó la industria de la moda, también estableció a Dior como un visionario y líder en el mundo de la alta costura.

A lo largo de los siguientes años, el diseñador continuó innovando y consolidando su reputación. Introdujo nuevos conceptos y líneas de moda, expandiendo su imperio globalmente.

Christian Dior creó el perfume 'Miss Dior' en honor a su hermana pequeña. (Foto: Wikimedia Commons)

Además del impacto en la moda, Dior también se aventuró en la perfumería.

En 1947, lanzó el icónico perfume Miss Dior, que rápidamente se convirtió en un clásico atemporal.

Sin embargo, su carrera terminó por su prematura muerte en 1957. A pesar de este trágico evento, el legado de Christian Dior perdura, ya que su nombre continúa siendo sinónimo de estilo atemporal y sofisticación en la moda y la alta costura.

La maison ha continuado prosperando bajo la dirección de varios diseñadores talentosos, manteniendo viva la esencia y la influencia de su fundador.