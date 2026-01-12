Publicidad

Entretenimiento

Arrestan por agresión a expiloto de la Fórmula 1, Antonio Pizzonia

Pizzonia corrió en la Fórmula 1 con Jaguar y Williams entre 2003 y 2005. Esto se sabe del arresto.
lun 12 enero 2026 07:12 PM
Brazilian F1 Grand Prix - Qualifying
Antonio Pizzonia corrió en la Fórmula 1 entre 2003 y 2005. Este fin de semana fue arrestado en Huston, Texas. (Foto: Paul Gilham/Getty Images)

El expiloto de la Fórmula 1 Antonio Pizzonia fue detenido en Texas por agresión, informó la Policía de Houston.

El arresto ocurrió el sábado pasado en el condado de Montgomery, al norte del área metropolitana de Houston y Pizzonia, de 45 años, fue detenido por “cargos de agresión y puesto en libertad el domingo”, para esto pagó 750 dólares de fianza, informaron las autoridades.

Hasta el momento, la policía texana se reservó los detalles del arresto, aunque de acuerdo con medios estadounidenses, como TMZ, Pizzonia fue detenido durante una carrera de karts de su hijo en el circuito Speedsportz Racing Park de New Caney.

El expiloto brasileño debutó en la Fórmula 1 en 2003 como corredor de Jaguar, pero en esa misma temporada fue reemplazado. Entre 2004 y 2005 se reincorporó y corrió en Williams, como sustituto de Ralf Schumacher y Nick Heidfeld.

Foto de Archivo de Antonio Pizzonia en 2005 en el Gran Premio de Japón.
Antonio Pizzonia corrió con Williams entre 2004 y 2005. (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

En total, Pizzonia corrió 20 Grandes Perros y sumó ocho puntos. Al terminar su carrera en el máximo circuito del automovilismo, también participó en carreras como Auto GP Series y la Superleague Formula.

