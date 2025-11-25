La familia de Bruce Willis donará su cerebro a la ciencia tras su muerte: esto se sabe

Su esposa Emma Heming-Willis fue quien compartió esta noticia que sorprendió a todos los seguidores del actor y tras publicar su libro The unexpected Journey. Sin embargo, explicó que esta decisión la tomó junto a su familia por una buena causa.

La voluntad de donar el cerebro del actor de 70 años a la ciencia después de su defunción es para contribuir a la investigación sobre la DFT, una enfermedad catalogada como rara. Esto es un gesto “emocionalmente díficil, pero esencial para la investigación”, dijo al compartir la noticia.

Con esto, los científicos podrán estudiar tejido cerebral post mortem para hallar cuáles son las anormalidades proteicas y mutaciones que destacan en esta padecimiento.

Es decir, la familia de Bruce Willis desea que la historia clínica del protagonista de “Duro de matar” sea una pieza crucial en la medicina y sirva para que otros pacientes sean diagnosticados con mayor rapidez y tratamientos más eficaces.

Aunque la familia enfrenta una gran lucha emocional por el actual estado de salud de Bruce Willis, quien ha perdido casi en su totalidad la capacidad de hablar y leer, y se encuentra bajo el cuidado de un equipo médico especializado las 24 horas, su intención es buena.