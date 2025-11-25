Fátima Bosch se defiende de ataques… ahora de exjuez de Miss Universo 2025

“En los últimos días he recibido insultos y ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané”, escribió la joven modelo de 25 años en un extenso mensaje publicado en historias de Instagram , en el que aseguró que ella es “una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación, de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar”.

¿Por qué critican la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Las críticas en su contra –que se han convertido en ataques beligerantes en los últimos días– iniciaron dos días antes del final del concurso, cuando dos de los ocho jueces de Miss Universe 2025 renunciaron y uno de ellos, Omar Harfouch, aseguró que la competencia estuvo amañada por “una votación secreta e ilegítima”.

Desde entonces, el compositor y empresario franco-libanés que apenas hace un par de semanas presumía en sus redes ser el responsable de la reconciliación entre el presidente de Miss Universe Organization, Raúl Rocha, y el coorganizador del concurso Nawat Itsaragrisil, se ha dedicado a publicar presuntas irregularidades en la competición.



“Esa votación fue realizada por personas que no son miembros reconocidos del jurado oficial”, escribió en su cuenta de Instagram , lo que ha sembrado la duda sobre la legitimidad de la victoria de Fátima Bosch, quien desde entonces ha recibido amenazas de muerte, insultos y otros ataques en redes sociales.

Según la revista HOLA! , el propio Raúl Rocha respondió a las acusaciones asegurando que estaba enterado sobre los ataques de Harfouch y mostró algunos mensajes de su chat privado con el exjuez de la competencia en la que, según dijo, hablaban sobre la competencia Beyond the Crown, que sigue la labor social de las candidatas, no el final del certamen.

Además, mostró que fue él quien removió a Harfouch de su labor como jurado, y no se trató de una renuncia.

