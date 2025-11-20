Fátima Bosch se corona como Miss Universo 2025 (con todo y escándalo inicial)

Con esto, la concursante originaria de Tabasco se convierte en la cuarta mexicana en la historia en ser nombrada la mujer más bella del planeta. Antes de Bosch, Lupita Jones en 1991; Ximena Navarrete en 2010; y Andrea Meza en 2020, fueron coronadas.

Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025. (Foto: Lilian Suwanrumpha | AFP)

Fátima Bosch: de un altercado durante el concurso a ser Miss Universo 2025

La representante mexicana de 25 años fue elegida Miss Universo 2025 a pesar de haber protagonizado un altercado con el presidente de Miss Grand International y coorganizador del evento que se realizó en Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

Fátima Bosch durante la presentación de vestuarios nacionales en el concurso de Miss Universo 2025. (Foto: Lilian Suwanrumpha | AFP)

A inicios de este mes, en una transmisión que se hizo viral, el empresario cuestionó a Fátima Bosch y la insultó llamándola "tonta" frente al auditorio, por un supuesto incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus perfiles de redes sociales.

La joven de 25 años lo encaró, se defendió y abandonó el lugar dejándole claro a Nawat Itsaragrisil que sus comentarios fueron inaceptables.

Fátima Bosch. (Foto: IG Miss Universe)

Finalmente, tras dos semanas de actividades del concurso, y con más de 120 concursantes de todo el mundo, los jueces dieron la victoria a Bosch y le otorgaron la corona de la mujer más bella del universo.