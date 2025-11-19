Por supuesto, Radcliffe será asociado por siempre con la franquicia del joven mago, pues protagonizó la saga de Warner Bros. desde 2001 y hasta 2011.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Gring interpretaron a Harry, Hermione y Ron respectivamente en las películas de Harry Potter entre 2001 y 2011. (Foto: Getty Images)

En una entrevista para el programa estadounidense Good Morning America, el actor británico explicó que no conoce personalmente a McLaughlin, pero pudo enviarle una carta a través de personas que trabajan en la producción.

“Jamás diré que quien interprete a Harry tendría que contactarme a mí, pero conozco a algunas personas de la producción y escribí a Dominic y le envié una carta, poco después él me envió una nota muy bonita”, dijo.

Daniel Radcliffe envió una carta a Dominic McLaughin. (Fotos: Getty Images)

La carta que Daniel Radcliffe escribió a Dominic McLaughlin, el nuevo Harry Potter

El actor británico que desde que terminó la saga del joven mago se ha dedicado al teatro y proyectos independientes en el cine, aseguró que solo quiso escribirle a McLaughlin para desearle lo mejor en esta etapa.

“No quiero ser una sombra en la vida de estos niños, solo quería escribirle para decirle: 'Espero que la pases genial, incluso mejor que yo; yo la pasé de maravilla, pero espero que tú lo pases aún mejor'. Y de verdad que sí, veo estas fotos de él y los otros niños y me dan ganas de abrazarlos”, explicó Daniel Radcliffe. “Parecen tan pequeños. Los miro y pienso: ¡Qué increíble que yo hiciera eso a esa edad! Pero también es increíblemente tierno y espero que lo estén pasando de maravilla”.

El reparto de la nueva serie de Harry Potter ya está casi completo.

Para elegir a Dominic McLaughlin como el protagonista, HBO realizó audiciones a más de 32,000 niños y, de hecho, el productor ejecutivo Mark Mylod declaró antes que el equipo de casting revisaba entre 500 y 1,000 videos de audición a diario.

Por su parte, al trío fantástico de Hogwarts lo completan Arabella Stanton, como Hermione Granger, y Alastair Stout, como Ron Weasley.

Se espera que la serie de Harry Potter llegué a la plataforma de HBO Max en algún momento de 2027.