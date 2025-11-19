El Harry Potter adulto le envió una carta con consejos al Harry Potter niño… o algo así. Daniel Radcliffe reveló que le escribió un mensaje a Dominic McLaughlin poco después de que se anunció de que el pequeño actor británico interpretará a Harry Potter en la serie de televisión de HBO que ya se está produciendo.
La cariñosa carta que Daniel Radcliffe escribió al joven "nuevo Harry Potter"
Por supuesto, Radcliffe será asociado por siempre con la franquicia del joven mago, pues protagonizó la saga de Warner Bros. desde 2001 y hasta 2011.
En una entrevista para el programa estadounidense Good Morning America, el actor británico explicó que no conoce personalmente a McLaughlin, pero pudo enviarle una carta a través de personas que trabajan en la producción.
“Jamás diré que quien interprete a Harry tendría que contactarme a mí, pero conozco a algunas personas de la producción y escribí a Dominic y le envié una carta, poco después él me envió una nota muy bonita”, dijo.
La carta que Daniel Radcliffe escribió a Dominic McLaughlin, el nuevo Harry Potter
El actor británico que desde que terminó la saga del joven mago se ha dedicado al teatro y proyectos independientes en el cine, aseguró que solo quiso escribirle a McLaughlin para desearle lo mejor en esta etapa.
“No quiero ser una sombra en la vida de estos niños, solo quería escribirle para decirle: 'Espero que la pases genial, incluso mejor que yo; yo la pasé de maravilla, pero espero que tú lo pases aún mejor'. Y de verdad que sí, veo estas fotos de él y los otros niños y me dan ganas de abrazarlos”, explicó Daniel Radcliffe. “Parecen tan pequeños. Los miro y pienso: ¡Qué increíble que yo hiciera eso a esa edad! Pero también es increíblemente tierno y espero que lo estén pasando de maravilla”.
El reparto de la nueva serie de Harry Potter ya está casi completo.
Para elegir a Dominic McLaughlin como el protagonista, HBO realizó audiciones a más de 32,000 niños y, de hecho, el productor ejecutivo Mark Mylod declaró antes que el equipo de casting revisaba entre 500 y 1,000 videos de audición a diario.
Por su parte, al trío fantástico de Hogwarts lo completan Arabella Stanton, como Hermione Granger, y Alastair Stout, como Ron Weasley.
Se espera que la serie de Harry Potter llegué a la plataforma de HBO Max en algún momento de 2027.