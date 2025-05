De esta forma, ya sabemos quiénes le darán voz a los personajes más importantes de la historia. De hecho, hace unas semanas se anunciaron a los actores y actrices que interpretarán a Albus Dumbledore, la profesora McGonagall, el temible y adorado Severus Snape, así como el bonachón de Rubeus Hagrid, entre otros.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Harry Potter?

Aún no existe una fecha definitiva para el lanzamiento de esta producción, pero se espera que sea estrenada entre 2026 y 2027 por HBO Max. Esto después de que David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discover, dijo a Deadline que el proyecto estará listo a finales de 2026 o inicios de 2027, así que todavía nos toca esperar un poquito más.

La adaptación de los libros la realiza Francesca Gardiner, quien también es showrunner. Joanne Rowling, autora de la historia, también está involucrada como productora ejecutiva, junto con Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de la productora Brontë Film and TV.

Nuevo elenco de Harry Potter: ¿qué actores se unen a la serie de HBO?

Entre grandes nombres y jóvenes talentos, la serie va tomando más forma. Gardiner, explicó que más de 30,000 niños y niñas audicionaron con la esperanza de convertirse en alguno de los tres integrantes del trío de valientes jóvenes magos que se enfrentan al temible Lord Voldemort para salvar no solo el mundo mágico, también el mundo muggle.

"Después de una búsqueda extraordinaria liderada por los directores Lucy Bevan y Emily Brockmann, estamos encantados de anunciar que encontramos a nuestros Harry, Hermione y Ron", dijo Gardiner en un comunicado de HBO. "El talento de estos tres actores únicos es maravilloso y no podemos esperar a que el mundo vea su magia en la pantalla".

Estos son los actores confirmados:

DOMINIC MCLAUGHLIN - HARRY POTTER

Es una joven estrella del Reino Unido y, a pesar de ser un niño, ya tiene una experiencia importante en producciones de la BBC y algunas otras. Por ejemplo, actuó en la película Grow, junto a la reconocida actriz Golda Rosheuvel (de Bridgerton) y pronto estará en una comedia en el canal británico Sky.

ARABELLA STANTON - HERMIONE GRANGER

La pequeña Arabella tiene experiencia en teatro e interpretó el papel principal de Matilda, The Musical que se presentó recientemente en el West End de Londres.

ALASTAIR STOUT - RON WEASLEY

El pelirrojo Alastair es el joven actor con menos experiencia, pero que logró encantar a los directores de la serie y únicamente ha aparecido en un anuncio comercial de Albert Bartlett, una empresa de papas.

JOHN LITHGOW - ALBUS DUMBLEDORE

El actor estadounidense de 79 años es uno de los más reconocidos de su generación. Estudió en Harvard y en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres y por su intenso trabajo actoral ha ganado seis Emmy, dos Golden Globes, dos Tony y ha sido nominado al Oscar en dos ocasiones.

John Lithgow será Albus Dumbledore. (Foto: Amy Sussman/Getty Images)

Su última gran película fue Conclave, como el Cardenal Tremblay. Sobre su próximo papel como Albus Dumbledore, John Lithgow dijo que se siente emocionado y que este será un papel que “me definirá para el último capítulo de mi vida”.

JANET MCTEER - PROFESORA MCGONAGALL

Una de las brujas más poderosas y queridas de la saga de Harry Potter es, sin duda, Minerva McGonagall, la profesora que además es un animago (se puede convertir en un gato). Este enorme personaje lo interpretará la actriz británica Janet McTeer quien tiene una larga e importante carrera.

Janet McTeer se une al elenco de Harry Potter como la Profesora McGonagall. (Foto: Kate Green/Getty Images)

Graduada de la Royal Academy of Dramatic Art, en Reino Unido, ha sido nominada dos veces al Oscar y ganadora de un Golden Globe. La has visto en películas como The White Queen, El Menú y Yo antes de ti, además en papeles de series como Ozark y Jessica Jones. En 2008 la condecoraron como Oficial de la Orden del Imperio Británico.

PAAPA ESSIEDU - PROFESOR SNAPE

Severus Snape es uno de esos personajes que durante años el mundo entero odió… hasta que se descubrió su rostro verdadero hacia el final de la historia y el difícil trabajo de interpretarlo estará a cargo del actor británico de origen ghanés Papa Essiedu.

Paapa Essiedu interpretará a Severus Snape, el profesor de Pociones. (Foto: Joe Maher/Getty Images)

Aunque su carrera no es tan larga como otros de sus compañeros, no es ni de lejos menos interesante: lo conoces por la serie I May Destroy You, que le valió nominaciones al Emmy y premio de la Academia Británica de Televisión. También ha actuado en teatro, específicamente en puestas en escena como Hamlet y El Rey Lear.

NICK FROST - RUBEUS HAGRID

Nuestro guardabosques y peculiar maestro de Cuidado de criaturas mágicas favorito es Rubeus Hagrid y, tenemos que decirlo, el actor Robbie Coltrane que interpretó al semigigante en las películas dejó una marca generacional honda y ahora le toca Nick Frost entrar al quite y darle su propio aire a Hagrid en la serie de HBO.

Nick Frost actuará como el semigigante Rubeus Hagrid. (Foto: Joe Maher/Getty Images)

El británico de 53 años es más conocido en su país como actor, comediante y guionista. Algunas de sus películas más exitosas en Reino Unido son Shaun of the Dead, Paul y Hot Fuzz, además de la serie Spaced.