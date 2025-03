Janet Leigh como Marion, en ‘Psycho’

La famosísima e histórica escena de Marion siendo asesinada en la bañera de un hotel es un clásico del cine de Alfred Hitchcock. Prácticamente no hay nadie en este mundo que no recuerde ese grito desgarrador, la música intensa de cuerdas y la sombra del asesino empuñando un cuchillo.

En una antigua entrevista, la actriz Janet Leigh reveló que esa escena la marcó de por vida. Tan fuerte fue su trauma que dejó de usar regaderas y optó por bañarse en tinas llenas de agua.

“Me aseguro que las puertas y ventanas de la casa estén completamente cerradas. También dejo la puerta y cortina de baño abiertas y siempre estoy de frente a la puerta, observando, no importa cuál sea la posición de la tina”, dijo en una entrevista retomada por Fox News .

Disponible en Prime Video y MAX.

Evan Peters como Jeffrey Dahmer en ‘Monster’

Este no fue el primer papel violento de Evan Peters, pero sí el que más lo ha marcado.

El actor interpretó a Jeffrey Dahmer durante seis meses de grabación (10 en total, contando la preparación del personaje) y él mismo ha dicho que es un personaje tan siniestro y tan complejo que todavía tiene problemas para “sacudirlo” de sí mismo.

“De verdad batallé con este personaje al inicio. Era algo que no tenía planeado hacer, pero Ryan (Murphy) me envió el guión y tanto la historia como la serie son tan trágicas y cautivadoras que realmente me afectó”, dijo en una entrevista de The Envelope retomada por LA Times .

Disponible en Netflix.

Anne Hathaway como Fantine en ‘Los Miserables’

Interpretar a Fantine, una trabajadora sexual a punto de morir, hizo que Anne Hathaway llevara su cuerpo y mente a un extremo que ni ella misma imaginó.

En una entrevista con Vogue, la actriz explicó que para perder más de 11 kg (25 libras), se mantuvo por un largo periodo en “un estado de privación física y emocional”.

Su preparación fue tan intensa que estuvo en lapsos cercanos a la inanición pues su dieta consistía en dos trozos delgados de pasta de avena seca al día. “Estaba obsesionada con la idea de verme lo más cercana a la muerte posible. Viéndolo en retrospectiva, toda la experiencia -y sin juzgar a nadie- fue una locura”, dijo.

Para el papel también cortó su cabello y aseguró que fue tan duro que también trastocó su vida personal.

Estaba en un estado de privación enorme, tanto física como emocionalmente. Al llegar a casa no podía reaccionar al caos del mundo sin sentirme abrumada. Tardé semanas en sentirme yo misma nuevamente. Anne Hathaway sobre su papel en ‘Los Miserables’