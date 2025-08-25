Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Entretenimiento

Lamine Yamal confirma su noviazgo con Nicki Nicole

El jugador del Barcelona publicó una foto con la que despeja cualquier duda sobre su relación con la cantante argentina.
lun 25 agosto 2025 10:21 AM
Lamine Yamal confirma su noviazgo con Nicki Nicole en el cumpleaños de la cantante
Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su relación con una publicación en Instagram.

Lamine Yamal hizo a un lado de una vez por todas cualquier tipo de rumor sobre su relación con Nicki Nicole y confirmó su noviazgo con una foto en sus redes sociales.

Publicidad

El “niño de los pies de oro” que juega para el Barcelona y se ha convertido en una celebridad por su habilidad para el futbol a una muy corta edad celebró el cumpleaños de la cantante argentina y publicó una imagen en Instagram.

Desde hace algunas semanas, durante la pretemporada, Yamal y Nicole habían sido vistos juntos, sobre todo cuando la argentina estuvo presente en la celebración de 18 años del futbolista español.

Foto de lamine yamal y nicki nicole confirmando que son novios
El futbolista español publicó una foto con Nicki Nicole.

Hasta hoy, todo habían sido rumores, incluso el padre del futbolista declaró hace unos días que no conocía a Nicki Nicole.

Las primeras versiones del romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole iniciaron en julio de este año, cuando se les vio en la celebración de cumpleaños del joven atleta, quien invitó a artistas de todo el mundo a su fiesta.

Apenas dos días después, la argentina asistió a un partido del Barça como invitada especial de Yamal y después volvió a otro juego en el Camp Nou acompañada de Bizarrap.

Foto de Nicki Nicole
Nicky Nicole cumplió 25 años.

Después de cada partido al que la argentina asistía, se retiraban del estadio en el mismo auto y eran visto por paparazzi. También viajaron juntos a Mónaco, aunque evitaron publicar cualquier fotografía en redes sociales.

Ahora, en el cumpleaños 25 de Nicki Nicole, Yamal la acompañó y publicó una foto confirmando su noviazgo.

Publicidad

Tags

Barcelona Nicki Nicole

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad