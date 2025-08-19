“Un océano enorme de horror”: Aubrey Plaza habla sobre la muerte de su esposo

En una conversación en Good Hang, el podcast que conduce Amy Poehler, la actriz comparó su proceso de duelo con la película The Gorge (El abismo secreto), protagonizada por Miles Teller y Anya-Taylor Joy, que se estrenó en febrero pasado en Apple TV+.

“Es una película de aliens y hay un precipicio de un lado y una más del otro lado, en medio está lleno de monstruos intentando atraparlos. Juro que cuando la vi pensé: ‘Eso se siente como mi duelo’, o como el duelo podría ser”, explicó Aubrey Plaza, quien perdió a su esposo Jeff Baena en enero de este año. “Todo el tiempo hay un océano enorme de horror justo ahí y puedo verlo. Algunas veces solo quiero sumergirme y estar ahí dentro, otras veces lo miro; algunas veces intento huir, pero siempre está ahí y los monstruos quieren atraparme, como a Miles Teller y Anya-Taylor Joy”.

Aubrey Plaza y Jeff Baena se casaron en 2021 y fueron pareja por más de 10 años. (Foto: Getty Images)

El 3 de enero de este año, Jeff Baena fue hallado sin vida en su casa de Los Ángeles, la policía determinó poco después que se trató de un suicidio. Plaza y su familia compartieron un comunicado en el que agradecen el apoyo y las muestras de cariño y pidieron respeto a su privacidad tras “esta tragedia inimaginable”.

Sobre todo estoy aquí y soy funcional. Me siento agradecida de moverme por el mundo. Creo que estoy bien, pero es una lucha diaria Aubrey Plaza habla sobre la muerte de su esposo

Durante la conversación Amy Poehler, quien fue su compañera de reparto en Parks and Recreation, preguntó a Plaza qué la hace reír en estos días, algo que aseguró toma una importancia distinta debido a la pérdida por la que atraviesa.

“Debo decir que hay algunas personas que me hacen reír. No río mucho cuando veo cosas (películas o series). Lo mejor para hacerme reír son mis amigos graciosos”, respondió Aubrey Plaza.