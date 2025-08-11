¡Cristiano Ronaldo y Georgina se casan! Así es el lujoso anillo de compromiso

Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas Georgina Rodríguez

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió la modelo de 31 años en la publicación donde muestra su mano con un anillo de compromiso y de fondo la mano de CR7.

La publicación rápidamente dio la vuelta al mundo y celebridades y figuras públicas felicitaron a la feliz pareja.

Anillo de compromiso de Georgina Rodríguez

Sin embargo, algo que llamó la atención fue el ostentoso anillo de compromiso que luce Georgina en la publicación. Seguramente te preguntarás cuánto cuesta y, de acuerdo con expertos en joyería, tiene un valor de muchos millones de dólares.

Se trata de un enorme diamante solitario de corte ovalado de más de 10 quilates. Y, debido a su gran tamaño y pureza, está valuado en unos 4 millones de dólares (unos 80 millones de pesos).

De hecho, el joyero especializado Iñaki Torres tiene una estimación mucho más elevada. En entrevista para la revista Hola, asegura que el valor de la sortija es de entre 10 y 12 millones de euros (unos 130 millones de pesos mexicanos).

La pareja comenzó a salir en 2016 y tienen dos hijas en común, Alana (de 7 años) y Bella (de 3 años), aunque su hermano gemelo, Ángel, falleció al momento del parto. Su familia también se compone de Cristiano Jr. (15 años) y los gemelos adoptados Eva Maria y Mateo (de 8 años).