Evidentemente, esta popularidad arrasadora genera (mucho) dinero y los futbolistas estrella ganan millones de dólares. Por eso, hoy nos interesa saber el top 10 de los jugadores más valiosos del mundo y a cuánto ascienden sus salarios.

Los 10 futbolistas más valiosos del mundo (y cuánto ganan)

En esta ocasión nos basaremos en el ranking del valor del mercado de cada jugador hecho por Transfermark , sitio especializado en futbol que provee de las cifras públicas más precisas disponibles.

Para determinar el valor de un futbolista en el mercado, según ha dicho Tobias Blaseio -administrador del sitio- a distintos medios, se toman en cuenta datos como transferencias, edad del deportista y su potencial futuro, así como la posición en su equipo y su rendimiento actual tanto en clubes como en selecciones. Esto, en conjunto con el interés que otros clubes tienen en estos futbolistas, más su prestigio internacional, salario y jerarquía dentro del club, así como el potencial como marca, ayudan a tener un valor de mercado más preciso.

Este es el top 10:

ERLING HAALAND

Valor en el mercado: 200 millones de euros.

200 millones de euros. Cuánto gana: 30.84 millones de euros al año.

No es el jugador que más gana en el mundo, pero sí el más valioso del mercado actualmente. El delantero central del Manchester City renovó su contrato con el equipo en enero de este año y amplió su permanencia hasta 2034 con un salario total de 308 millones de euros, es decir, alrededor de 30.8 md€ anuales, convirtiéndose en el jugador con el sueldo más alto de los citizens.

VINICIUS JUNIOR

Valor en el mercado: 200 millones de euros.

200 millones de euros. Cuánto gana: 30 millones de euros al año.

El extremo izquierdo del Real Madrid no solo es el mejor pagado de la plantilla, sino que haber ganado el The Best 2024 le dio un empujón para recibir un bono extra, ¿y cómo no si es uno de los premios más prestigiosos del futbol? Ahora, además del contrato que le daba una media de 15 millones de euros por temporada hasta 2027, el brasileño también recibirá 20 md€ extra.

LAMINE YAMAL

Valor en el mercado: 180 millones de euros.

180 millones de euros. Cuánto gana: 1.67 millones de euros al año.

Lo dijimos antes y lo repetimos: el valor en el mercado no lo determina el salario y el caso del prodigio del FC Barcelona es el claro ejemplo. El año pasado se convirtió en la sorpresa mundial por su destreza y despertó el interés no solo de los fanáticos del futbol, sino de clubes.

¿Por qué gana “tan poquito”? Porque es menor de edad y mantiene un contrato juvenil con el Barça, mismo que vence en julio de este año, cuando cumple 18 años. Eso sí: el club que lo vio nacer ya tiene contemplado su aumento salarial que, sospechamos, no será poca cosa. Aún se desconoce la cifra, pero sí se sabe que está considerado un acuerdo que lo mantendrá como extremo derecho del equipo hasta el año 2030.

JUDE BELLINGHAM

Valor en el mercado: 180 millones de euros.

180 millones de euros. Cuánto gana: 20.04 millones de euros al año.

Otro del Real Madrid que es una estrella del fubol mundial: el británico Jude Bellingham juega como mediocentro ofensivo y paso de ganar 2.96 millones de euroes anuales con el Borussia Dortmund, a embolsarse más de 20 md€ anuales con los españoles.

KYLIAN MBAPPÉ

Valor en el mercado: 170 millones de euros.

170 millones de euros. Cuánto gana: 32 millones de euros al año.

El delantero centro del Real Madrid pasó del París Saint Germain al conjunto español a inicios del año pasado después de meses de desgaste en la relación laboral. Eso sí, cambiarse de equipo significó que pasó de ganar 72 md€ a poco menos de la mitad.

Kylian Mbappé, de 26 años, desde siempre dijo que el Real Madrid era el equipo de sus sueños y lo logró: ahora estará ahí por lo menos hasta el 2029, como su contrato lo indica.

BUKAYO SAKA

Valor en el mercado: 150 millones de euros.

150 millones de euros. Cuánto gana: 11.8 millones de euros al año.

Es el mejor pagado del Arsenal y uno de los futbolistas más queridos por la afición. El joven de 24 años que juega como extremo derecho inició su carrera en 2019 en el mismo club y se hizo tan indispensable para el equipo que en 2023 su contrato se extendió hasta 2027.

FLORIAN WIRTZ

Valor en el mercado: 140 millones de euros.

140 millones de euros. Cuánto gana: 4.5 millones de euros al año.

El alemán es el más joven en jugar en la selección sub-21 de su país y una de las grandes promesas del Bayer Leverkusen, equipo en el que inició su carrera y en el que aún juega. Su salario pasó de 354 mil euros anuales entre 2020 y 2024, a 4.5 millones de euros anuales en su contrato que termina en 2027.

JAMAI MUSIALA

Valor en el mercado: 140 millones de euros

140 millones de euros Cuánto gana: 25.2 millones de euros al año.

Tiene 22 años, juega como centrocampista y es la estrella más joven del Bayern Múnich. Tras firmar un contrato para permanecer con el equipo hasta 2030, el joven alemán que juega en la posición de mediocentro ofensivo tuvo un jugoso incremento salarial este año: pasó de ganar 250 mil euros anuales a cobrar más de 25 millones al año.

COLE PALMER

Valor en el mercado: 130 millones de euros

130 millones de euros Cuánto gana: 8 millones de euros al año.

El británico de 22 años inició su carrera en el Manchester City, y actualmente juega para el Chelsea FC, club con el que tiene contrato hasta 2033, de hecho, es considerado la joya del equipo. Seguramente seguiremos escuchando mucho de él, pues sus estadísticas como jugador lo respaldan.

PHIL FODEN

Valor en el mercado: 130 millones de euros

130 millones de euros Cuánto gana: 14.06 millones de euros al año.

Otra joya del Manchester City, equipo con el que mantiene un contrato hasta 2027, el joven de 24 años juega como centrocampista del equipo y es un gran apoyo para Haaland, quien encabeza esta lista.