Tom Cruise: por qué es la última gran superestrella de Hollywood

Tiene 62 años y seguido lo describen como “la última gran estrella de cine”, aunque a él no le gusta ese sobrenombre, y este año estrenó la última película de Misión Imposible que, por supuesto, fue un éxito rotundo en los cines del mundo.

Tom Cruise es garantía de éxito en taquilla. (Foto: Joe Maher/Getty Images)

Su popularidad y fama las ha construido desde hace más de cuatro décadas y aunque se le conoce por sus impresionantes películas de acción, su abanico como actor es diverso y potente con películas que van desde Entrevista con el vampiro, Risky Business u Ojos bien cerrados, hasta Top Gun, La guerra de los mundos y, por supuesto, la franquicia completa de Misión Imposible.

Tan seguro para la taquilla es trabajar con él que el propio Steven Spielberg aseguró que al grabar Top Gun: Maverick “salvó el trasero de Hollywood” pues fue la segunda película estrenada tras la pandemia de covid-19 y fue un éxito rotundo en taquilla pues alcanzó más de 1,400 millones de dólares en ventas.

¿Por qué llaman a Tom Cruise ‘la última estrella de cine’?

El sobrenombre se lo ha ganado a pulso no solo por lo rentable que resulta para cualquier productora por las ganancias en taquilla garantizadas, también por el halo de misterio que lo rodea: lo que se sabe de su vida personal es información a cuenta gotas que generalmente no sale de él mismo, es una de las poquísima personas que no comparte absolutamente nada en redes sociales y hace años que no ofrece entrevistas extensas y exclusivas con los medios.

Otro punto importantísimo que abona a este apodo de Última gran estrella de Hollywood —que, por cierto, él refuta y señala a Michael B. Jordan como otra Gran Estrella actual– es la forma en la que se involucra en la promoción de sus películas de acción: va más allá de alfombras rojas y viajes por el mundo, a menudo realiza complejas y peligrosas maniobras él mismo que dejan boquiabierto a más de uno, siempre con la sonrisa eterna que todos conocemos.

Además, es el único actor que puede cargar él solito con el peso de ser protagonista de sus películas cuando, actualmente, las productoras prefieren que sus blockbusters se equilibren con más de un solo nombre en los carteles para hacerlos más atractivos ante un público que tiene streaming y redes sociales al alcance de su smartphone.

No podemos pasar por alto que tiene su propia franquicia. Misión Imposible, que hace apenas unos meses estrenó la última entrega del espía Ethan Hunt, por supuesto la protagoniza Cruise, pero también es el principal productor y, a excepción de La Momia (película de 2017 medio olvidada), es la única saga en la que el actor participa.

Y no solo eso: es uno de los pocos actores que ha trabajado con casi todos los directores cinematográficos más destacados de finales de siglo pasado e inicios de este, con una lista que incluye a Steven Spielberg, Stanley Kubrick y Robert Redford, entre otros, también con otros actores y actrices de peso como Meryl Streep, Jamie Foxx, Penélope Cruz, y por supuesto, Brad Pitt, sin olvidar a Nicole Kidman con quien antes de su matrimonio (y posterior divorcio) compartió créditos en dos películas.

Todo esto hace de Tom Cruise la Última gran estrella del cine como lo conocíamos antes de que el internet hiciera a las estrellas más “humanas” y las películas más alcanzables, pues es un actor que ha sabido mantenerse vigente en la voraz industria con su trabajo exigente y obsesivamente perfeccionista y, al mismo tiempo, poniendo un espacio importante entre lo que hace y lo que es en su vida privada.