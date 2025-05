Blake Lively vs Justin Baldoni | Llegó el día: citan a Taylor Swift a declarar

Sin embargo, el equipo legal de la cantante mundialmente famosa rechazó que su clienta sea incluida en el caso y asegura que los abogados de Justin Baldoni únicamente busca atención mediática.

“Taylor Swift nunca puso un pie en el set, no participó en el casting, no tomó decisiones creativas ni vio ningún montaje de la película, ni siquiera vio It Ends With Us hasta varias semanas después de su estreno porque durante 2023 y 2024 encabezó la gira mundial más grande de la historia”, dijeron los representantes de la cantante a medios especializados, como Variety .

Entonces… ¿por qué citaron a Taylor Swift a declarar en el caso Baldoni vs Lively?

La conexión de Taylor Swift con la película, independientemente de ser amiga cercana de Blake Lively , es que su canción “My Tears Ricochet” fue incluida en la banda sonora, sin embargo los abogados de Justin Baldoni, director, coproductor y protagonista de It Ends With Us, sugieren que la amistad de ambas mujeres pudieron haber influido en el difícil ambiente laboral que se vivía en el set.

De hecho, el propio Baldoni asegura que la cantante estuvo presente en una importante reunión en el penthouse de Blake Lively, quien además fue acompañada por su esposo Ryan Reynolds y se discutió la reescritura del guion.

Según el actor y director, esa reunión se dio en 2023 y Blake Lively se refirió a Reynolds y Swifts como “sus dragones”, comparándose con el personaje de Khaleesi, de Game of Thrones.

La citación fue hecha por Bryan Freedman, abogado de Baldoni, quien incluyó a Taylor Swift, Ryan Reynolds y ejecutivos del estudio Wayfarer, a declarar sobre los hechos ocurridos durante la grabación de la película.

Desde que se hizo pública la demanda de Justin Baldoni, Taylor Swift ha evitado ser vista en público junto a Blake Lively. (Foto: Rob Carr/Getty Images)

En su demanda por difamación, Baldoni incluyó mensajes de texto entre él y Lively. Esta disputa legal asciende a 400 millones de dólares, pues el actor asegura que fue tanto Lively como Reynolds secuestraron la película valiéndose de destruir su reputación con falsas acusaciones de acoso sexual.