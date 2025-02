Cuando muera mis abogados seguirán muy activos: Robert Downey Jr sobre uso de IA

Uno de los actores más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel, Robert Downey Jr, dejó claro que no permitirá el uso de su imagen personal a través del uso de inteligencia artificial y que, incluso después de morir, sus abogados se encargarán de que nadie viole sus deseos.

En una entrevista para el pódcast On With Kara Swisher , el actor de 59 años abordó el tema sobre el uso de la IA en el cine. “Las máquinas digitales no sólo están rehaciendo historias, nos están rehaciendo a nosotros mismos”.