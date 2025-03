***

“No veo el caso de hacer entrevistas a no ser que vayas a compartir las cosas que has aprendido en la vida y los errores que has cometido. Así que admitir que soy extremadamente humana y he hecho algunas cosas oscuras no creo que me haga una persona inusual o inusualmente oscura. Creo que, de hecho, es algo correcto de hacer y me gusta pensar que es algo bueno por hacer”.

—Entrevista con Entertainment Weekly (2008).

***

“Sobre la belleza todos tienen una opinión distinta. El intelecto es lo más hermoso. Es sexy cuando ves a alguien cuya mente está en llamas. Una persona que es empática, sensible y apasionada, no hay nada más atractivo que eso. No hay nada que puedas vestir o ponerte en la cara para ocultar que tu mente está en blanco y tu corazón es oscuro”.

— Entrevista para InStyle US (2019).

***

“Cuando hay algún obstáculo, tienes que superar el reto, no abrumarte. No estamos solos en el mundo. No sé si hay un nombre para eso -alguna religión o fe- solo que hay algo más grande que todos nosotros y es unificador y hermoso”.

— Entrevista con People (2014).

***

“Me emociona mucho envejecer. Quiero ser una mujer mayor exhausta, pero con una vida llena detrás de mí”.

— Entrevista con Philippine Daily Inquirer (2006).

***

“Es difícil ser clara sobre quién eres cuando cargas mucho peso del pasado. He aprendido a dejar ir y a moverme más rápido al siguiente lugar”.