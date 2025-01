“Estoy en shock”: El emotivo discurso de Demi Moore por su primer Golden Globe

La actriz de 62 años, que ganó el premio a Mejor actriz de película de comedia o musical por su papel en The Substance, fue nominada a los Globos de Oro por tercera vez en su vida. La primera fue en 1990 por Ghost, y una vez más en 1996 por If These Walls Could Talk, aunque en ninguna de esas ocasiones ganó.

“Estoy en shock”, dijo al iniciar su discurso de aceptación. “He hecho esto por más de 45 años y es la primera vez que gano algo por ser actriz”.

Moore, quien saltó a la fama internacional por su papel de Molly Jensen en Ghost, la película más taquillera de 1990, no había recibido ningún premio por alguna de sus interpretaciones e incluso platicó que algunas personas de la industria la encasillaron como “actriz pop”.

“Hace años un director me dijo que yo era una actriz superficial. En ese momento pensé que no iba a ganarme algo así, que podía hacer películas que ganaran mucho dinero, pero no un papel significativo. Eso me marcó mucho tiempo y pensé que era todo para mí, pero el universo me dijo: No terminaste todavía”, relató en el escenario de los Golden Globes 2025 y agradeció tanto a su coprotagonista Margaret Qualley como a la directora de The Substance, Coralie Fargeat.

Antes de retirarse, Demi Moore dio un poderoso mensaje: “en esos momentos en los que no creemos que somos suficientemente listas, lindas, delgadas, exitosas o básicamente que no somos suficientes, una mujer me dijo: tienes que saber que nunca serás suficiente, pero tú puedes saber tu propio valor si dejas de medirte todo el tiempo. Así que hoy celebro esto como un marcador de mi todo, del amor que me conduce y por el regalo de hacer algo que amo y que me recuerda que sí pertenezco a este mundo”.

MIRA LA REACCIÓN DE SU FAMILIA:

Dónde ver ‘The Substance’

The Substance se estrenó a finales de 2024 y fue una de las películas más comentadas del año por su terror corporal y la mordaz crítica social que hace con la historia.

Actualmente la puedes en streaming en MUBI, Prime Video con suscripción premium, y en renta en Apple TV+.