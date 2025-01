MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE TELEVISIÓN - MUSICAL O COMEDIA

Hannah Einbender, Hacks

Dakota Fanning, Ripley

Liza Colón-Zayas, The Bear

Jessica Gunning, Baby Reindeer - GANADORA

Allison Janney, The Diplomatic

Kali Reis, True Detective: Night Country

"Es un honor. Hay un video de mí cuando era pequeña, tenía 8 años, mis papás me compraron un hámster para Navidad y lo trajeron en una jaula y me atraía mucho, no podía creer que me estaba pasando eso y me di cuenta esta mañana que no creí que me estaba pasando lo que me está pasando. Baby Reindeer me cambió la vida en formas que no puedo explicar, mi versión de 8 años estaría muy feliz".