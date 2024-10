Fede Espejo: ‘Y llegaron de noche’, la serie que más lo desafía como actor

“Es el proyecto más importante hasta el día de hoy en mi carrera. Trabajar con Eugenio Derbez ha sido un privilegio, y el personaje de Alfredo me ha retado de formas que no había imaginado. Interpretar a un mal actor es muy complicado porque requiere precisión para no caer en lo absurdo, y hacerlo con humor es aún más difícil”, explica el actor.

‘Biraben’ es un personaje muy divertido, muy sensible, pero también extremadamente incompetente. Federico Espejo, actor

La serie , que estrenó sus dos primeros capítulos este 4 de octubre y lanzará uno nuevo cada viernes, aborda una de las historias reales más fascinantes, pero poco conocidas del cine: cómo un equipo latino logró filmar una versión de Drácula con menos recursos que la producción en inglés, pero que fue elogiada por la crítica.

El personaje de Espejo es un actor torpe, fanático del fútbol y del polo, que constantemente arruina las escenas por su falta de profesionalismo y su torpeza. “Es un personaje muy divertido, muy sensible, pero también extremadamente incompetente”, describe Federico.

Para él, su participación en Y llegaron de noche es el resultado de estar tanto tiempo “sembrando semillitas” desde hace ocho años y medio, cuando llegó a trabajar a México, un país que me le ha dado muchísimas alegrías.