Sueños que llevan a la Tierra Media: entrevista con Ismael Cruz Córdova

Para revelar algunos detalles de esta segunda temporada –que se estrena el 29 de agosto–, el actor Ismael Cruz Córdova habló con Life and Style en exclusiva.

Life and Style (L&S): ¿Cómo fue volver al set y reencontrarte con tus compañeros del elenco?

Ismael Cruz Córdova (I.C.C.): Nunca había hecho una segunda temporada de nada. Yo siempre he hecho limited series y cosas por el estilo, así que, regresar con un personaje y verlo de nuevo fue algo muy bonito y sin precedentes para mí. Llevo ya cinco años interpretando a Arondir y otra cosa que fue muy especial fue movernos de Nueva Zelanda a Londres y ver a mi gente de nuevo porque es una comunidad con la que llevo mucho tiempo. Ya nos hemos convertido en una familia con todas sus mutaciones, lo bueno, lo malo, lo normal…

L&S: ¿Te sentiste más cómodo interpretando a Arondir en esta segunda temporada?

I.C.C.: La experiencia humana consiste en vivir cada día viendo qué pasa, así que no, no creo haberme sentido más cómodo dando vida a Arondir, pero tampoco es algo que estoy buscando. No estoy buscando el confort de saber cómo jugar, cómo encarar a este personaje, eso no es algo que me motiva ni que necesito. Quiero sentirme cómodo con la incomodidad y preparado para la honestidad, y la honestidad es incómoda.

No siempre hay que compartir el sueño que tenemos... Mi consejo es: no le digas nada a nadie. Mantén ese sueño cerca de ti y persíguelo. No le expliques las cosas a la gente, deja que el sueño se explique solo. Ismael Cruz Córdova

L&S: ¿Cómo has afrontado el reto de crear un personaje que va más allá de los libros?

I.C.C.: Ha sido hermoso y un gran privilegio tener la oportunidad de crear algo desde cero y poder influir en este personaje. Siendo un orgulloso latino, creo que nos hacen falta ciertos ejemplos y personajes que puedan abarcar nuestras experiencias. Lo tomé como una enorme responsabilidad a la que le di la bienvenida por completo pues, en realidad, me sentía súper preparado para hacerlo y agradezco que la comunidad me haya dado tanto apoyo también y una acogida tan grande.

L&S: ¿Qué es lo que más te gusta de él?

I.C.C.: Me encanta que posee una asombrosa fuerza interna, pero que, a la vez, tiene una vulnerabilidad increíble y una capacidad emocional inmensa. Claro, no hay que olvidar que también tiene una herida muy grande.

L&S: ¿Qué viene para él en esta nueva temporada?

I.C.C.: Creo que veremos un poco más de oscuridad en él. Creo que Arondir iba encaminado con una esperanza, pero me parece que la oscuridad y el dolor están más arraigados esta vez, así que veremos a un Arondir más complejo, con tristeza, con un peso y un cuestionamiento existencial profundo. ¿Y si hay amor en el futuro? No sé qué pasará.

Ismael Cruz Córdova como Arondir. (Foto: Cortesía)

L&S: Mucha gente te ve como un ejemplo a seguir, especialmente el público latino. ¿Qué le aconsejarías a alguien que quiere seguir tus pasos?

I.C.C.: La gente siempre nos quiere decir lo que somos y la realidad es que somos nosotros quienes debemos definirnos a nosotros mismos. Cada uno sabe el potencial que tiene, el fueguito que lleva dentro y que debe proteger. Lo que yo le digo a mucha gente es que no siempre hay que compartir el sueño que tenemos porque la gente te tira encima todas sus inseguridades, sus prejuicios, sus dudas y comienzas a sentir que son tuyas. La gente empieza a envenenar ese sueño. Mi consejo es: no le digas nada a nadie. Mantén ese sueño cerca de ti y persíguelo. No le expliques las cosas a la gente, deja que el sueño se explique solo.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de ‘El Señor de los Anillos: los anillos del poder’?

¡Ya casi puedes verla! El estreno es este jueves 29 de agosto en Prime Video .

