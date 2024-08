Un thriller con humor ácido, el reto de Alejandro Martínez en ‘No Negociable’

Y tiene razón. En México muchas veces decimos que más vale reír que llorar cuando no sabemos cómo digerir algunas noticias sobre el ambiente político del país. “Queremos que la gente se ría no de los personajes, sino de la situación. Ese fue el tono en el que coincidimos”, dice el cinefotógrafo.

De la fantasía a la política: El trabajo de Alejandro Martínez como director de fotografía

El trabajo de Alejandro Martínez sin duda lo has visto. El mexicano ha estado detrás de las cámaras de la novela del domingo del mundo: House of the Dragon. También de Fallout, la serie nominada a 16 Emmys.

Una característica importante del trabajo de Martínez es, precisamente, su versatilidad: desde imaginar lo inimaginable en el mundo de Westeros y crear un mundo distópico para Fallout, hasta un México en el que se está negociando la vida del presidente en No Negociable.

Ir brincando (de un mundo a otro) es parte de lo que me gusta de esta profesión, siempre fui muy fan de la ficción, si alguien me hubiera ofrecido hacer documentales o no ficción, seguramente no lo hubiera hecho bien. Desde niño me interesó la ficción: la creación de mundos, de atmósferas. Alejandro Martínez, director de fotografía mexicano

“Como directores de fotografía leemos un guión y, antes que nada, le servimos a la historia ¿de qué va la historia? ¿cómo la vemos? ¿cómo la visualizamos? ¿qué herramientas tenemos para proyector a la gente emociones? Todo esto, a través de lo que un director quiere enseñar. Nosotros entramos en ese lugar y somos tan partícipes como un director quiere que seamos”, explica.

En el caso de No Negociable, película que se filmó en pocos días en un hotel de la Ciudad de México, Martínez y Taratuto trabajaron en conjunto para entenderse mutuamente.

“Platicamos de cómo queríamos que se viera la película, no solo tangiblemente en colores o movimientos de cámara, sino qué queríamos proyectar visualmente, qué tipo de mundo queríamos hacer de este México en donde sucede ese caso político y que fuera creíble, pero también entretenido y gracioso”, detalla Alejandro y complementa: “somos un apoyo al guión y una herramienta del director”.

¿De qué se trata ‘No Negociable’ en Netflix?

La historia sigue a Alan Bender (interpretado por Mauricio Ochmann), el mejor negociador de rehenes en todo México, quien debe enfrentarse a los dos mayores retos de su vida: el profesional, al negociar el rescate del presidente del país que ha sido secuestrado; y el personal, al negociar el rescate de su matrimonio.

Esta película mexicana ha logrado un impacto importantísimo: en sus primeros tres días superó las 7 millones de vistas en más de 70 países y en su primer mes en Netflix , ya obtuvo el título de la película número 1 mundial en la plataforma.

Alejandro Martínez reflexiona que, a pesar de que las últimas producciones en las que ha trabajado son muy distintas entre sí, “los puntos en común son los valores universales. Al final estás contando una historia de una cierta humanidad, de ciertos valores. No importa si estás en Westeros, en California postnuclear y, en el caso de No Negociable, es el idioma universal de una pareja, de una comunicación, de un tema político que, en el caso de los mexicanos, no lo vemos tan lejano”.

Mira el trailer aquí:

Por supuesto, la película No Negociable está disponible en Netflix.