Miguel Rodarte en las entrañas de la élite de Monterrey con nueva serie de MAX

¿Cuál fue el principal reto de interpretar a un personaje histórico?

San Pedro Garza García es un municipio de Monterrey, pero parece que es una especie de principado: es el municipio con mayor renta per cápita de América Latina.

Me tocó hacer una investigación brutal sobre la manera en la que se comportan las familias poderosas de Monterrey y cómo se relacionan entre ellas; sobre la cultura que hay entre política, empresa y familia en San Pedro. Está inspirada en los periodos históricos; sin embargo, la interpretación es más imaginaria.

¿Qué tanta libertad tuviste a la hora de interpretar a un personaje histórico del que no se conoce demasiado?

La intención no fue hacer algo biográfico, sino que fuera una interpretación a partir de una serie de sucesos reales, por eso podíamos incorporar elementos que no están basados en los personajes reales.

En ese sentido, es un híbrido, porque hay muchos elementos de ficción y otros que están basados en hechos reales. Sin embargo, tuve libertad interpretativa, estuve balanceando esos dos elementos y fue muy rico.

Viviste en Monterrey hace tiempo. ¿Te sirvió esa experiencia para construir al personaje de Marcos Parra?

Estudié la carrera de Mercadotecnia en el Tec de Monterrey y viví ahí muchos años. Conocí muy bien la ciudad y su comportamiento, porque cada región en México tiene sus formas específicas de ser. En este caso, yo ya tenía referencias específicas por haber vivido ahí, y eso ayudó muchísimo.

Como actor comenzaste en el cine. ¿Qué tanto te atraen otros medios como el teatro y la televisión?

Yo soy actor por el cine, fue lo que me atrapó, lo primero que hice como actor y lo que me hizo querer ser actor, pero descubrí el teatro en mi formación y me enamoré de él.

Sobre las series dicen que son el nuevo cine, pero la experiencia de ir a la sala no te la ofrece ningún otro formato. Encerrarte en un cuarto oscuro, con apertura para recibir la historia, sin otra distracción, sin poder poner pausa ni regresar o adelantar la historia es una experiencia única y diferente. Si me preguntas cuál me gusta más, te digo que el cine.