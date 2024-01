Premios Emmy 2024: Dónde ver las series ganadoras

Las máximas ganadoras de esta edición de los Emmy realizada la noche del lunes 15 de enero fueron The Bear y Succession, que se llevaron seis galardones respectivamente. Pero si todavía no has visto estos dos y otros grandes proyectos que también ganaron en otras categorías, te decimos en dónde puedes verlas.

Dónde ver las series ganadoras en los Emmy 2024

Succession

La famosa serie se llevó los galardones de Mejor serie Drama, Mejor dirección en serie de drama, Mejor guion en serie de drama, Mejor actriz principal Drama, Mejor Actor principal Drama y Mejor actor de reparto Drama.

Algo que sin duda debemos destacar es que el actor Kieran Culkin se llevó el triplete a Mejor actor en los Emmy, Golden Globes y Critics Choice Awards.

¿De qué trata?

Después de cuatro temporadas Succession por fin llegó a su fin y dejó a todos con ganas de ver más de la familia Roy, dueña de un conglomerado internacional de medios que, además de rica y muy muy poderosa, tiene una lucha interna por dirigir el negocio a su manera.

Disponible en HBO Max

The Bear

La exitosa serie protagonizada por Jeremy Allen White también fue altamente galardonada como Mejor serie comedia, Mejor dirección en serie de comedia, Mejor guion en serie de comedia, Mejor actor principal Comedia, Mejor actriz de reparto Comedia y Mejor actor de reparto Comedia.

¿De qué trata?

Carmy, un joven chef de alta cocina, regresa a Chicago para administrar la tienda de sándwiches de su familia. Mientras lucha para transformar la tienda y a sí mismo, trabaja junto a un equipo tosco que finalmente se revela como su familia elegida.

Disponible en Star+

Beef

Recibió los galardones a Mejor Miniserie, mejor guion de miniserie o película para televisión, Mejor actriz principal Miniserie, Mejor actor principal Miniserie, y Mejor actriz de reparto Miniserie.

¿De qué trata?

Un contratista fracasado y una empresaria descontenta se enfrentan en un incidente de furia al volante que se sale de control y saca lo peor de ellos.

Disponible en Netflix

Black Bird (Encerrado con el diablo)

Esta serie se llevó el galardón por Mejor actor de reparto Miniserie.

¿De qué trata?

Jimmy Keene vive al máximo hasta que recibe una sentencia de 10 años. Tras las rejas, le ofrecen un trato muy arriesgado a cambio de su libertad.

Disponible en Apple TV

The White Lotus

La serie ganó en la categoría de Mejor actriz de reparto Drama. ¿Sabías que Jennifer Coolidge fue la única del elenco que ganó un premio?

¿De qué trata?

El White Lotus da la bienvenida a sus huéspedes más recientes y pronto surge la tensión entre el personal y los volátiles vacacionistas.

Disponible en HBO Max, Claro y Amazon Prime Video

Monster: The Jeffrey Dahmer Story

La exitosa serie protagonizada por Evan Peters se llevó el galardón por Mejor actriz de reparto Miniserie.

¿De qué trata?

Por más de una década, 17 adolescentes y jóvenes fueron asesinados por el criminal convicto Jeffrey Dahmer. ¿Cómo evitó ser capturado durante tanto tiempo?

Disponible en Netflix

The Last of Us

La serie estrenada en 2023 basada en el videojuego homónimo ganó en las categorías de Mejor actriz invitada Drama y Mejor actor invitado Drama.

¿De qué trata?

La serie sigue a Joel (Pedro Pascal) y a Ellie (Bella Ramsey), sobrevivientes de una pandemia originada por la cepa del hongo cordyceps, que ha destruido a la sociedad. En el videojuego, el hongo cordyceps comenzó a propagarse por Estados Unidos un 26 de septiembre y es capaz de convertir a las personas infectadas en monstruos llamados clickers.

Disponible en HBO Max

Abbott Elementary

Se llevó el galardón de Mejor actriz principal Comedia.

¿De qué trata?

Una comedia laboral que sigue a un grupo de profesores dedicados y apasionados -y a un director un poco sordo- mientras navegan por el sistema de escuelas públicas de Filadelfia. A pesar de las dificultades que tienen, están decididos a ayudar a sus alumnos a tener éxito en la vida, y aunque estos increíbles servidores públicos puedan tener inferioridad numérica y de fondos, aman lo que hacen.