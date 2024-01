Como recordarás, la entrega de estos reconocimientos se dividió en dos. Primero se entregaron los Creative Arts Emmy, que honran a categorías técnicas, el 6 y 7 de enero. Y hoy, 15 de enero, se entregan los premios a las categorías principales, como Mejor serie de drama, Mejor serie de comedia, así como mejores actuaciones y programas de televisión, entre otras.

En esta edición, HBO Max acaparó una buena parte de las nominaciones con Succesion, The Last of Us, House of the Dragon y The White Lotus.

Además, recuerda que esta edición contempla programas de 2022 y 2023, por eso verás nominadas la primera temporada de The Bear o la segunda de Only murders in the building. Pero acá te explicamos tooodo eso.

Un fun fact sobre los Emmy es que a la estatuilla, que presenta a una mujer alada sosteniendo un atómo, se le llama immy, como se le llamaba a un tubo de uno de los primeros modelos de cámaras de televisión.

En esta ocasión, la actriz Christina Applegate, quien también estuvo nominada aunque no ganó, entregó el primer premio de la noche y, entre lágrimas y varias risas, hizo algunos chistes sobre su discapacidad, luego de que hace un par de años la diagnosticaron con esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que daña el sistema nervioso.

Christina Applegate y Anthony Anderson en los Emmy Awards 2024. (Foto: Kevin Winter/Getty Images)

Y Pedro Pascal ¡por fin le respondió la broma a Kieran Culkin! Y ahora sabemos que "la culpa" de haberse lastimado el brazo es que el actor de Succession lo "apaleó" en esta temporada de premios.

Pero bueno, ¡no nos entretenemos más! Aquí tienes:

Lista completa de ganadores de los Premios Emmy 2024

Mejor serie Drama

Andor (Disney+)

(Disney+) Better Call Saul (AMC)

(AMC) The Crown (Netflix)

(Netflix) House of the Dragon (HBO Max)

(HBO Max) The Last of Us (HBO Max)

(HBO Max) Succession (HBO Max) (GANADORA)

The White Lotus (HBO)

(HBO) Yellowjackets (Showtime)

Mejor dirección en serie de drama

Andor (Disney+) - Benjamin Caron

(Disney+) - Benjamin Caron Bad Sisters (Apple TV+) - Dearbhla Walsh

(Apple TV+) - Dearbhla Walsh The Last Of Us (HBO Max) - Peter Hoar

(HBO Max) - Peter Hoar Succession (HBO Max) - Andrij Parekh

(HBO Max) - Andrij Parekh Succession (HBO Max) - Mark Mylod (GANADOR)

Succession (HBO Max) - Lorene Scafaria

(HBO Max) - Lorene Scafaria The White Lotus (HBO Max) - Mike White

Mejor guion en serie de drama