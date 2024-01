'Oppenheimer' y 'Succession' arrasan: todos los ganadores de los Golden Globes

La película de Barbie y la serie de Succesion son las producciones que más nominaciones tienen con nueve cada una. Oppenheimer obtuvo ocho candidaturas y de las series y películas de las que se tienen grandes expectativas para la noche son Killers of the Flower Moon, Poor Things, Past Lives y The Bear.

Además, este año se adhirió una nueva categoría: Logros Cinematográficos y de Taquilla, es decir, se nomina a las películas más taquilleras del año.

La alfombra roja de los Golden Globes 2024 inició a las 18:00 horas de la Ciudad de México y la ceremonia, conducida este año por el comediante y actor Jo Koy, comenzó a las 19:00 horas y duró tres horas con cinco minutos.

Ganadores de los Golden Globes 2024 (películas)

Mejor película de drama

Oppenheimer (Universal Pictures) (GANADORA)

Killers of the Flower Moon (Apple Original Films/Paramount Pictures)

(Apple Original Films/Paramount Pictures) Maestro (Netflix)

(Netflix) Past Lives (A24)

(A24) The Zone of Interest (A24)

(A24) Anatomy of a Fall (Neon)

Mejor película, comedia o musical

Barbie (Warner Bros.)

(Warner Bros.) Poor Things (Searchlight Pictures) (GANADORA)

American Fiction (MGM)

(MGM) The Holdovers (Focus Features)

(Focus Features) May December (Netflix)

(Netflix) Air (Amazon MGM Studios)

Mejor película animada

The Boy and The Heron – Studio Ghibli (GANADORA)

Elemental – Walt Disney Studios Motion Pictures

– Walt Disney Studios Motion Pictures Spider-Man: Across the Spider-Verse – Sony Pictures

– Sony Pictures The Super Mario Bros. Movie – Universal Pictures

– Universal Pictures Suzume – Crunchyroll / Sony Pictures Entertainment

– Crunchyroll / Sony Pictures Entertainment Wish – Walt Disney Studios Motion Pictures

Logro Cinematográfico y de Taquilla (nueva categoría)

Barbie – Warner Bros. Pictures (GANADORA)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 – Walt Disney Studios Motion Pictures

– Walt Disney Studios Motion Pictures Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1 – Paramount Pictures

– Paramount Pictures Oppenheimer – Universal Pictures

– Universal Pictures Spider-Man: Across the Spider-Verse – Sony Pictures

– Sony Pictures The Super Mario Bros. Movie – Universal Pictures

– Universal Pictures Taylor Swift: The Eras Tour – AMC Theatres Distribution

"Queremos dedicar este premio para todas las personas que se vistieron y arreglaron para ir al mejor lugar del mundo: las salas de cine", dijo Margot Robbie al recibir el premio.

La película 'Barbie' ganó en Mejor canción y Logro cinematográfico en taquilla, una nueva categoría de los Golden Globes 2024. (Foto: Amy Sussman | Getty Images)

Mejor director

Bradley Cooper – Maestro

Greta Gerwig – Barbie

Yorgos Lanthimos – Poor Things

Christopher Nolan – Oppenheimer (GANADOR)

Martin Scorsese – Killers of the Flower Moon

“La única vez que estuve en este escenario antes de este momento fue cuando recibí el premio a nombre de Heath Ledger y fue muy complicado y retador, recuerdo que a la mitad del discurso Robert Downey Jr me vio fijamente y dio su apoyo (...) Como directores reunimos a las personas y sacamos lo mejor de ellas (Oppenheimer) ha sido un maravilloso equipo, hay tanta gente a la que agradecer”, dijo el director cuando recibió el Golden Globe 2024.

Christopher Nolan aceptando su Globo de Oro 2024 por Mejor director. (Foto: Rich Polk | Getty Images)

Mejor guion

Barbie — Greta Gerwig, Noah Baumbach

— Greta Gerwig, Noah Baumbach Poor Things — Tony McNamara

— Tony McNamara Oppenheimer — Christopher Nolan

— Christopher Nolan Killers of the Flower Moon — Eric Roth, Martin Scorsese

— Eric Roth, Martin Scorsese Past Lives — Celine Song

— Celine Song Anatomy of a Fall — Justine Triet, Arthur Harari (GANADORES)

Mejor actuación de un actor, drama

Bradley Cooper – Maestro

Leonardo DiCaprio – Killers of the Flower Moon

Colman Domingo – Rustin

Barry Keoghan – Saltburn

Cillian Murphy – Oppenheimer ( GANADOR , esta es la tercera vez que Cillian Murphy es nominado a un Golden Globe, y la primera que lo gana).

( , esta es la tercera vez que Cillian Murphy es nominado a un Golden Globe, y la primera que lo gana). Andrew Scott – All of us Strangers

"Quiero agradecer a Chris y Emma por tener fe en mí en los últimos 20 años (...) una de las cosas más bellas y vulnerables de ser un actor es que no puedes hacerlo solo, Emily, Robert, Matt, Florence, gracias por apoyarme a lo largo de toda esta película", dijo el actor.

Mejor actuación de una actriz, drama

Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon (GANADORA)

Carey Mulligan – Maestro

Sandra Hüller – Anatomy of a Fall

Annette Bening — Nyad

Greta Lee — Past Lives

Cailee Spaeny — Priscilla

Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio protagonizan 'Killers of the flower moon'. (Amy Sussman/Getty Images)

Mejor actuación de un actor, comedia o musical

Nicolas Cage — Dream Scenario

Timothée Chalamet — Wonka

Matt Damon — Air

Paul Giamatti — The Holdovers (GANADOR)

Joaquin Phoenix — Beau Is Afraid

Jeffrey Wright — American Fiction

Mejor actuación de una actriz, comedia o musical

Fantasia Barrino – The Color Purple

Jennifer Lawrence – No Hard Feelings

Natalie Portman – May December

Alma Pöysti – Fallen Leaves

Margot Robbie – Barbie

Emma Stone – Poor Things (GANADORA)

"Yorgos (Lanthimos) estaré por siempre agradecida de habernos conocido", dijo Emma Stone en su discurso.

Mejor actor de reparto

Willem Dafoe — Poor Things

Robert DeNiro — Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. — Oppenheimer (GANADOR)

Ryan Gosling — Barbie

Charles Melton — May December

Mark Ruffalo — Poor Things

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt — Oppenheimer

Danielle Brooks — The Color Purple

Jodie Foster — Nyad

Julianne Moore — May December

Rosamund Pike — Saltburn

Da’Vine Joy Randolph — The Holdovers (GANADORA)

La actriz Da’Vine Joy Randolph ganó el Globo de Oro 2024 por su actuación en la películaThe Holdovers (Foto: Robyn Beck | AFP)

Mejor película de habla no inglesa

Anatomy of a Fall – Francia (GANADORA)

Fallen Leaves – Finlandia

– Finlandia Io Capitano – Italia

– Italia Past Lives – Estados Unidos

Society of the Snow – España

– España The Zone of Interest – Reino Unido/Estados Unidos

Mejor score

Ludwig Göransson — Oppenheimer ( GANADOR , es su cuarta nominación a los Globos de Oro y la primera vez que gana; antes fue nominado por Black Panther )

( , es su cuarta nominación a los Globos de Oro y la primera vez que gana; antes fue nominado por ) Jerskin Fendrix — Poor Things

Robbie Robertson — Killers of the Flower Moon

Mica Levi — The Zone of Interest

Daniel Pemberton — Spider-Man: Across the Spider-Verse

Joe Hisaishi — The Boy and the Heron

Mejor canción original