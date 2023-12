Billie Eilish confirma que también le atraen mujeres; pero… ¿qué es ser queer?

Y bueno, para algunas personas lo era y para otras no. Todo inició en una entrevista que le hicieron en noviembre cuando dijo que siente atracción física por las mujeres “pero también me siento intimidada por su belleza y su presencia”.

Luego, este fin de semana, en una entrevista en la alfombra roja, Billie Eilish bromeó diciendo que “todavía me dan miedo, pero creo que son preciosas”. También agregó que, aunque la noticia puede sorprender a más de uno, “¡supongo que salí del armario! La verdad no creo mucho en esas cosas. Me pregunto por qué no podemos simplemente existir”.

Pero… ¿qué es ser queer?

Ok, Billie Eilish dijo que se identifica como una persona queer, pero ¿qué significa?

Queer se refiere a las personas que rechazan las definiciones normativas de “lo femenino y lo masculino”. Es decir, que no coinciden ni siguen los comportamientos establecidos socialmente para cada género.

Según la enciclopedia Britannica , actualmente se utiliza el término queer en el activismo y en la academia como una identidad sexual que ayuda a entender mejor el género, la sexualidad y la diversidad.

Habría que entender el término queer como una “sombrilla” en la que diversos grupos de la comunidad LGBTTTIQA+ pueden identificarse y a menudo se utiliza como una forma de diferenciación de la heterosexualidad.

¿Qué es ser intersexual?

La intersexualidad se refiere únicamente a aspectos biológicos del cuerpo de las personas: nada tiene que ver en esto ni la identidad de género ni la orientación sexual.

Pero ¿eso qué significa? Que existen personas que nacen con órganos reproductivos o sexuales que no se ajustan a lo “masculino” o a lo “femenino”. Pueden ser los órganos externos o internos, también a nivel cromosómico (que no es visible “a simple vista” y se requieren análisis genómicos) y a nivel hormonal, según explica Planned Parenthood .

Suele suceder que, cuando una persona intersexual, los médicos hacen cirugías a las o los bebés para que su cuerpo “coincida” con las ideas del binarismo en el que únicamente existe “masculino” y “femenino”; sin embargo, puede que el sexo elegido por los papás y médicos no coincida con la identidad de la personita.

Las personas intersex tienen diferentes orientaciones sexuales e identidades de género y unas no dependen de las otras.