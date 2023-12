'Are you ready for it?': Harvard impartirá un curso sobre Taylor Swift

Harvard es otra de las universidades de Estados Unidos que se unen a la euforia que la cantante originaria de Pensilvania ha desatado en los últimos años.

En una entrevista que la profesora Burt dio al New York Times , la académica afirma que Taylor Swift tiene tantas buenas canciones que la hizo querer conocer más sobre el proceso de la artista y su carrera, sobre todo después de ver Miss Americana, documental disponible en Netflix.

“Se hace un gran trabajo en mostrar todo el apoyo que ella ha tenido -es una persona que tiene un gran privilegio y sus padres la ayudaron a realizar sus sueños-, pero también cómo ha trabajado para convertirse en ella misma y en una persona que toma sus propias decisiones”, dijo la profesora de Inglés al diario estadounidense.

Why yes I am teaching a Taylor Swift class this spring ⁦ @Harvard ⁩ How could you tell? pic.twitter.com/JHWUvJbDzA

— Stephanie Burt (also elsewhere) (@accommodatingly) November 1, 2023