Hipnosis 2023, un festival de bajo perfil pero con gran nivel | Reseña

Pero antes de llegar a ese momento, mientras la roca giraba una vez más, en el Parque Cuitláhuac fue desplegada una oferta musical amplia y cuidadosamente curada para la edición 2023 del festival Hipnosis, la sexta en su aún joven historia.

Es claro que ya no se trata de un evento dedicado solo a los entusiastas de la corriente psicodélica y experimental, sino que abraza también una diversidad de estilos musicales que conviven y se complementan de manera deliberada y calculada.

La variedad y la calidad del cartel parecieran ser las consignas del festival, pese a que mantiene cierto perfil de underdog en su categoría. Quizá no hace tanto ruido ni genera un enorme despliegue publicitario como otros eventos musicales celebrados en esta temporada, pero eso no impide que cada año logre traer a artistas que cualquier otro festival querría tener. Algunos de ellos quizá no vendrían a México de otra manera.