Cartelera de festivales musicales para el resto del año en México

Festivales musicales en México

MUTEK MX

Enfocado totalmente en la escena electrónica y con 19 ediciones bajo el brazo, el festival continúa en el incesante camino de exploración y refinamiento del mismo. Por ello, en 2023 del 9 al 15 de octubre, buscará reivindicar su puesto como uno de los festivales más longevos del país. William Basinski, James Holden, Plaid, Marina Herlop y Zoë Mc Pherson & Alessandra Leone protagonizan esta edición.

Tecate Coordenada

Con su estancia en el Valle VFG el próximo sábado 14 de octubre, Guadalajara buscará meterse en la contienda en cuanto a bandas internacionales se refiere. El cartel completo estará conformado por 25 bandas y artistas nacionales e internacionales; los actos a considerar son los Queens Of The Stone Age, Simple Plan, Junior H, Porter, Siddhartha, DLD y The Drums.

Heineken Silver Live Out

Bizarrap, Odesza, Cigarettes After Sex y Melanie Martínez encabezan la edición del 2023. El Live Out es uno de los festivales más esperados del otoño, sobre todo en la parte norte del país y se llevará a cabo en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, el próximo sábado 21 de octubre.

Music Bank

El festival de K-Pop más grande, regresa a México este 22 de octubre de 2023.La última emisión de este evento en nuestro país se llevó a cabo en 2014, teniendo como invitados a BTS, EXO-K, Infinite y BEAST y es organizado por la cadena de televisión KBS de Corea del Sur. Ahora vuelve a la carga con New Jeans, G (I.dle) y The New Six entre otros, llenarán el Palacio de los Deportes.